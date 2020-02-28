Самые необычные боевые гранаты прошлого

Люди заинтересовались использованием "карманной артиллерией" еще в глубокой древности. Надо отметить, что пороховые заряды малой мощности, которые использовали китайцы для вывода противника из строя, применялись на заре появления пороха.
За всю историю было множество попыток усовершенствовать гранату.
Но наибольший расцвет — это оружие получило во время Первой и Второй Мировой войны. И надо сказать, что некоторые системы гранат были довольно странные. Вот о них то и пойдет речь в статье.
Считалось, что противотанковая граната должна взрываться мгновенно, касаясь танковой брони. Но по факту задержка взрыва достигала секунды и часто граната успевал отскочить от танка на безопасное расстояние, после чего взрыв не наносил машине урона.
В 1949 году появилась липкая граната №74 ST, которую прозвали банный лист.
Во время боя, было очень сложно быстро достать такую гранату из чехла. Для того, чтобы хорошо прилипнуть к танковой броне, она должна была быть сухой и чистой. Но в бою танки редко могут быть чистыми. Ну и сам нитроглицериновый заряд был крайне опасным. Он мог взорваться от перепада температуры или даже от вибрации.
Необычные гранаты делали не только немцы и британцы. Например, в 1943 году, японцы создали очень странную противотанковую гранату, под названием Type 3, которую американцы назвали "лисий хвост".
Но на удивление, эта граната была очень эффективна и довольно удачно уничтожала лёгкий американский транспорт на большом расстоянии. Причем эта странная граната простояла на вооружении японской армии, вплоть до пятидесятых годов.
Diskushandgranate М.1915 "Черепаха"
Всем известна легендарная немецкая граната Stielhandgranate, которая верой и правдой служила немцам в период Первой и Второй Мировой войны.
Но несмотря на массовость у гранаты был существенный минус.
Граната взрывалась через восемь секунд. Этого времени хватало противнику, чтобы кинуть ее обратно.
По этой причине немцы были вынуждены разрабатывать гранаты, действующие мгновенно.
Примером такой гранаты можно считать Diskushandgranate М.1915.
Создана она была в 1915 году.
Эта граната представляла из себя металлический диск с шестью шипами.
Принцип гранаты был прост, она взрывалась от соприкосновения шипов с препятствием.
Эта граната была своеобразным солдатским конструктором. В 1941 году конструкцию этой гранаты предложил капитан Ричард С. Гэммон.
Но сложность снаряжения и эксплуатации не дало широкого распространения гранаты. Всего было сделано не более двух тысяч таких гранат.
Всем известно, что поразить танк с помощью простой противопехотной гранаты невозможно. Но немцы были известными изобретателями, и они подошли к этой проблеме по-своему. Раз нельзя уничтожить танк, то можно выкурить наружу экипаж.
Так появилась граната Blendkorper.
Все дело в том, что при ветреной погоде для поражения машины требовалось несколько десятков таких гранат.
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