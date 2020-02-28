Самые необычные боевые гранаты прошлого

Люди заинтересовались использованием "карманной артиллерией" еще в глубокой древности. Надо отметить, что пороховые заряды малой мощности, которые использовали китайцы для вывода противника из строя, применялись на заре появления пороха.

За всю историю было множество попыток усовершенствовать гранату.

Но наибольший расцвет — это оружие получило во время Первой и Второй Мировой войны. И надо сказать, что некоторые системы гранат были довольно странные. Вот о них то и пойдет речь в статье.

№74 ST, "Банный лист"

Считалось, что противотанковая граната должна взрываться мгновенно, касаясь танковой брони. Но по факту задержка взрыва достигала секунды и часто граната успевал отскочить от танка на безопасное расстояние, после чего взрыв не наносил машине урона.

Поэтому британские конструкторы рассматривали гранату, которая прилипнет к танковой броне.

В 1949 году появилась липкая граната №74 ST, которую прозвали банный лист.

Сама по себе эта граната представляла очень незамысловатое устройство.

Это была обычная колба с нитроглицерином, которая сверху покрывалась слоем липкой субстанции.

Чтобы не липнуть к рукам, сверху граната закрывалась металлическим чехлом.

Но в первые дни войны, конструкция гранаты показала свою неэффективность.

Во время боя, было очень сложно быстро достать такую гранату из чехла. Для того, чтобы хорошо прилипнуть к танковой броне, она должна была быть сухой и чистой. Но в бою танки редко могут быть чистыми. Ну и сам нитроглицериновый заряд был крайне опасным. Он мог взорваться от перепада температуры или даже от вибрации.

Type 3, "Лисий хвост"

Необычные гранаты делали не только немцы и британцы. Например, в 1943 году, японцы создали очень странную противотанковую гранату, под названием Type 3, которую американцы назвали "лисий хвост".

И действительно, это было очень странное оружие.

Деревянный сосуд заполнялся взрывчаткой и вставлялся в чехол из мешковины.

Сверху вставлялся пучок из сухого конопляного волокна, это делалось для стабилизации гранаты в полете.

Проблема была в том, что найти чеку в конопляном венике было сложно.

Но на удивление, эта граната была очень эффективна и довольно удачно уничтожала лёгкий американский транспорт на большом расстоянии. Причем эта странная граната простояла на вооружении японской армии, вплоть до пятидесятых годов.

Diskushandgranate М.1915 "Черепаха"

Всем известна легендарная немецкая граната Stielhandgranate, которая верой и правдой служила немцам в период Первой и Второй Мировой войны.

Но несмотря на массовость у гранаты был существенный минус.

Граната взрывалась через восемь секунд. Этого времени хватало противнику, чтобы кинуть ее обратно.

По этой причине немцы были вынуждены разрабатывать гранаты, действующие мгновенно.

Примером такой гранаты можно считать Diskushandgranate М.1915.

Создана она была в 1915 году.

Эта граната представляла из себя металлический диск с шестью шипами.

Принцип гранаты был прост, она взрывалась от соприкосновения шипов с препятствием.

Но по факту, эта граната оказалась провальным изобретением.

Во-первых, из-за конструкции, ее было трудно прицельно бросать.

Во-вторых, граната часто не взрывалась, падая в лужу, мягкий грунт или просто плашмя.

В-третьих, наступающие солдаты подрывались на собственных неразорвавшихся гранатах. Поэтому эта граната практически сразу была снята с производства.

Граната Гэммона №82 "Смертоносный мешочек"

Эта граната была своеобразным солдатским конструктором. В 1941 году конструкцию этой гранаты предложил капитан Ричард С. Гэммон.

Устройство гранаты было очень примитивно.

Это был тканевой мешок с крышкой и ленточным взрывателем.

Граната снаряжались боезапасом в зависимости от потребностей боя.

Если речь шла о бронетехнике, то в мешок засыпалась взрывчатка. Причем вес ее был довольно существенным, до 900 грамм.

Такую гранату невозможно было кинуть на броню, поэтому их кидали на предположительное место прохода техники и детонировали выстрелом из винтовки.

Если надо было поражать живую силу, то засыпалась взрывчатка вперемешку с картечью или гвоздями.

Благодаря ленточному взрывателю, такая граната взрывалась сразу как попадала в препятствие.

Но сложность снаряжения и эксплуатации не дало широкого распространения гранаты. Всего было сделано не более двух тысяч таких гранат.

Blendkorper, "Дымовой графин"

Всем известно, что поразить танк с помощью простой противопехотной гранаты невозможно. Но немцы были известными изобретателями, и они подошли к этой проблеме по-своему. Раз нельзя уничтожить танк, то можно выкурить наружу экипаж.

Так появилась граната Blendkorper.

Это было простое устройство, представляющее стеклянную банку, в которую помещалась смесь из титана и кремния.

Эта смесь попадая на воздух производила сильный едкий дым. Хотя реакция длилась считанные секунды, часто этого хватало, чтобы экипаж танка начинал задыхаться и пытался покинуть машину.

Эту стеклянную гранату, немецкая промышленность выпустила огромным количеством в два с половиной миллиона штук.

Все дело в том, что при ветреной погоде для поражения машины требовалось несколько десятков таких гранат.