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Автор Сергей Бухранский

Самые глупые поводы для войны

Силовые структуры » Министерство обороны

В этой подборке любопытных фактов, мы собрали самые нелепые и дурацкие причины, которые приводили к вполне реальным военным конфликтам.

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Война из-за бороды.

Дело было в далёком 1500 году. Во время переговоров между османским правителем и послом Венеции разгорелся горячий спор. Турецкий правитель потребовал, чтобы посол по обычаю, принятому на востоке, подкрепил свои обещания в дружбе, поклявшись своей бородой. На что посол возразил турку, сказав, что венецианцы бреют бороды. Османского правителя взбесил ответ посла, и он сравнил венецианцев с обезьянами. Венеция не смогла простить такого оскорбления и объявила османам войну. Но, увы, сама потеряла армию и флот в этом конфликте.

Ухо Дженкинса, как повод.

В начале 18 века Испания и Англия вели споры за островные земли в Карибском бассейне. Британцам очень была нужна причина напасть на испанцев, чтобы забрать себе спорные земли. Они очень тщательно подбирали причину для войны. Такой шанс подвернулся в 1738 году. Один английский матрос по имени Боб Дженкинс выступил перед английским парламентом с жалобой. В жалобе он указал, что служил на испанском судне, и однажды, нарушив устав, испанский капитан в наказание отрезал ему одно ухо. Он также указал, что произошло это семь лет назад. В доказательство своих слов матрос предоставил отрезанное ухо, которое он носил все эти годы с собой, считая, что однажды его смогут пришить. В итоге Британия объявила войну Испании, но победивших в этой войне так и не было.

Война из-за ульев.

Иногда войны начинаются из-за сущих пустяков. Так случилось в США в 1830 году. Какое-то время штаты Айова и Миссури не могли определиться со своими границами. Однажды сборщики налогов приехали в село, которое находилось под руководством штата Айова и потребовали выплаты. Местные жители в мягкой форме послали их обратно. Но неугомонные сборщики налогов ночью срубили пять деревьев, на которых были ульи сельских фермеров и забрали мед с собой. Между властями штатов начался обмен обвинениями, а потом была объявлена мобилизация. Но горячим головам хватило ума погасить конфликт и войны избежали.

Война из-за собаки.

В 1925 году на пограничном пункте между Грецией и Болгарией греческий пограничник побежал за псом, которого хотел погладить. Засмотревшись на собаку, он случайно перешел границу. Болгарские пограничники начали стрелять и убили греческого пограничника. Переполненные ненавистью греки, на следующий день, предприняли вылазку на болгарскую заставу, где полностью всех перебили. Если бы Лига наций не вмешалась, то между греками и болгарами началось бы кровавое противостояние.

Война из-за Гугл карт.

На протяжении ста лет Коста-Рика и Никарагуа ведут спор за тонкую полоску земли на границе между странами. В 2008 году на Google картах, по непонятной причине, этот отрезок отметили как территорию Никарагуа. Недолго думая, власти Никарагуа выслали военный контингент, который и занял эти территории. Коста-Рика хоть и не имеет армии, пригнала к границе полицейские силы. Тут в конфликт вмешалась корпорация Google. Она извинилась за ошибку, но Никарагуанцам уже было до лампочки. Они занимают эти территории до сего дня.

Война из-за ведра.

В 14 веке в Италии между городом Модена и Болонья вспыхнула настоящая война. А история была такая, один болонский всадник перебежал в Модены и захватил с собой городское ведро с помощью которого он поил своего коня. Власти Болоньи обратились к властям Модены с просьбой вернуть собственность в виде ведра. На что были посланы подальше. В результате начался кровопролитный конфликт, который унес тысячи жизней и продлился двадцать два года. Смешно то, что болонцы не получили свое ведро обратно потому что были побеждены в этой войне.

Война из-за слова "прочее".

В 1653 году Речь Посполитая и Швеция решили подписать договор о дружбе и ненападении. Все бы ничего, но в договоре после перечисления всех званий короля Швеции слово " и прочее" прописывалось всего два раза, а после званий правителя Польши оно упоминалось три раза. Эта досадная мелочь так взбесила шведов, что дипломаты отправили полякам гневное послание, на что поляки ответили таким же гневным письмом. В результате письменной перепалки страны сошлись в войне, где победу одержали шведы.

Опахало, как повод к войне.

В 1827 году во дворец Алжирского правителя прибыл посол Франции и потребовал от него вернуть все долги, да с процентами. Король Алжира стал упираться и требовать отложить возврат долга. При этом он слегка прошёлся перьями своего опахала из перьев страуса по лицу французского посла. Посол обиделся, но сдержал эмоции. Но, по прошествии трёх лет, посол припомнил султану этот случай и использовал его как повод для вторжения в Алжир.

Футбол и война.

Футбольные страсти вполне могут перерасти в нешуточный конфликт. Так случилось в 1969 году. Сборная Сальвадора опрометчиво выиграла футбольный матч у сборной Гондураса. Гондурас принял это настолько близко к сердцу, что объявил мобилизацию и разорвал все отношения с Сальвадором. В свою очередь видя, как соседняя страна объявляет мобилизацию, Сальвадор, недолго думая, отправил военных на территорию Гондураса. Эта война не продлилась и недели, но унесла тысячи жизней. Прекратить ее удалось только после вмешательства дипломатов, работающих в ООН.

 

Фото: Pravda.Ru

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