Операция "Хаски''

Июльским утром 1943-го года флоты вторжения что есть мочи неслись мимо Мальты. На одних находились солдаты седьмой американской армии Патона, на других — британская восьмая армия генерала Монтгомери. Более чем на двух тысячах кораблей располагались сто шестьдесят тысяч человек, примерно пятнадцать тысяч мотоциклов, более шестисот танков, что превращает всю акцию в одну из крупнейших операций в истории войны.

Союзники прибыли по месту назначения — к берегам Сицилии, но, чтобы овладеть всем островом, им нужно было разгромить войска итальянцев, численностью более чем в триста тысяч человек.

Тем временем в Тунисе разогревались американские и английские транспортники, которые должны были перебросить огромное количество солдат и планеров "Уэйко". Самолеты должны были приземлиться на Мальте, но по мере приближения к острову небо становилось все темнее и темнее — летчики сбивались с курса.

Через два часа в небо взлетели самолеты с американскими парашютистами, но они должны были пережить тот же ад, что и отправившиеся за несколько часов до них. Парашютистам удалось выброситься над островом Сицилия, однако приземлиться в нужной области удалось только двум сотням солдат.

Командующие итальянскими соединениями на участке от Сиракуз до Пассеро полагали, что вряд ли кто-то решиться высаживаться с моря в подобных условиях. Когда самолеты англичан и американцев улетели, союзники немцев глубоко выдохнули. Именно поэтому первые подразделения союзников без труда двигались вглубь острова, прорывая береговые рубежи обороны. Вскоре, с огромным опозданием, начался артиллерийский обстрел, однако его быстро ликвидировали с воздуха самолеты (они сопровождали высадку именно для этого).

Уже следующим утром пятая пехотная дивизия Британии оказалась у Кассибили, и через несколько часов город оказался в их распоряжении. Британские военнослужащие тринадцатого корпуса находились чуть южнее пехотной дивизии, а канадские войска продолжали высадку около Пассеро.

Американцам из седьмой армии повезло меньше. Береговая охрана неприятеля не спала, а поэтому корабли и рядовой состав оказались под шквальным огнем с самого появления у острова. Однако вскоре тяжелые орудия, ударившие с моря, охладили итальянский пыл. Кстати, Паттон, командующий войсками США, скептически относился к поддержке с моря, а она сработала.

Вскоре в небе появились итальянские и немецкие самолеты, уничтожившие два судна.

Формирования седьмой и восьмой армий начинали двигаться вглубь Сицилии. Британские войска чисто случайно наткнулись на своих товарищей, неудачно приземлившись с парашютов.

За две следующие недели союзники захватили населенный пункт Энна, а вскоре американцы овладели Палермо, пленив огромное количество итальянцев. За развитием событий с воодушевлением наблюдали местные жители — многие из них испытывали симпатию к союзникам.

В середине августа американские дивизии захватывают Мессину. Это событие ознаменовало победу англичан и американцев (при участии канадцев) в Сицилийской кампании.

Фото: Соцсети

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