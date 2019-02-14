Битва при Изандлване: пятно на репутации Великобритании

Во время битвы сильнейший побеждает отнюдь не всегда — история знает множество подобных примеров. Одним из самых интересных, но не широко известных примеров является битва при Изандлване. Она произошла более века назад между британцами и представителями королевства зулусов. Многие историки сходятся во мнении, что это сражение — неприятное пятно на репутации колониальной державы.

В сражении погибло более тысячи англичан, в то время как африканский народ с гордостью вспоминает о тех событиях. Король зулусов планирует построить несколько памятных сооружений и музей в месте, где разворачивались события. Он даже консультировался через знахаря с падшими воинами, как им такая идея. Очевидно, те ее одобрили.

За несколько лет до начала войны англичан и зулусов первые развертывали свое присутствие на Сомали. Они успешно захватывали прилегающие территории, делая их своими колониями.

Неподалеку располагались земли африканеров — европейцев, живших в Африке. Между ними и британцами развернулась борьба за алмазные рудники. Англичане разработали план по созданию союза местных государств, которые находились бы под их контролем.

Англичане через своих посредников решили привлечь зулусов. По большому счету, европейцы без задней мысли и хитрости предлагали им свой план, но и в их стане было не все ладно. Некоторые считали, что зулусский лидер наращивает военную мощь и становится угрозой для Великобритании.

Как только зулусы отказались признать патронаж, англичане отправили им ультиматум. Стороны стремились избежать военного конфликта. Африканцы даже предложили дары и богатства в обмен на мир. Но сторонники военного конфликта сорвали все планы, и вскоре началась война. Она, кстати, ни капельки не пугала местных жителей, которые собирались отстаивать свою свободу.

Колониальные войска вскоре вошли на зулусскую территорию, но никого там не обнаружили. Казалось бы, это была наилегчайшая победа. Однако через несколько дней огромное войско в составе 20 тысяч человек окружило англичан. Произошла настоящая мясорубка, в которой зулусы одержали победу.

Колониальная держава не была готова к подобного рода сражению. Она не представляла, какой тактикой пользуются аборигены. Хотя местные африканеры предупреждали англичан, что им следует пользоваться конными аванпостами и оборонительным кругом повозок. Это было беспрецедентное сражение, в котором европейцы ударили в грязь лицом.

Зулусы пощадили лишь горстку англичан. Из примерно двух тысяч солдат, принимавших участие в сражении, более чем тысяча погибла. Среди них 52 офицера. Историки утверждают, что это больше, чем при Ватерлоо. Выжило лишь пять десятков человек, а множество бесследно исчезло.

На фото: Сражение при Изандлване 22 января 1879 г., гибель британского 24 пехотного полка (картина Ч. Э. Фриппа, 1885 год).

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