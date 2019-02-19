Оперативная таможня - пограничный угрозыск

Каковы задачи и функции Центральной оперативной таможни (ЦОТ), с какими результатами эта силовая структура завершила прошедший 2018 год и чем особенно гордятся сотрудники таможни? Об этом "Правде.Ру" рассказал заместитель начальника Центральной оперативной таможни полковник таможенной службы Валерий Ногаев.

— Валерий Валерьевич, чем занимается Центральная оперативная таможня, каковы ее задачи и почему она именно оперативная?

— Центральная оперативная таможня является частью Центрального таможенного управления, в которое входит, помимо нас, еще 13 таможен. Но в отличие от остальных таможен мы не занимаемся таможенным оформлением, таможенной очисткой грузов. Мы занимаемся оперативно-розыскной деятельностью, выявлением и расследованием преступлений, таких как контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей и инициативных правонарушений, отнесенных к нашей компетенции.

— Каковы итоги 2018 года? Какие нарушения стали выявляться чаще? Какие запрещенные предметы, вещества ввозятся и вывозятся из нашей страны?

— Традиционно у нас больше всего выявляется преступлений, связанных с контрабандой наркотических и сильнодействующих веществ. Всего выявлено более 1200 преступлений в прошлом году, соответственно, большая часть из них — это контрабанда наркотиков и сильнодействующих веществ в Россию.

В регионах деятельности Брянской и Белгородской таможен ввозят физические лица железнодорожным транспортом и на автомобилях, а в зоне деятельности Московской таможни — это, прежде всего, международные почтовые отправления через почтамт.

— Какие еще направления болезненные?

— Основное направление, конечно, — это уклонение от уплаты таможенных платежей. У нас зачастую товары ввозятся не только добросовестными участниками, но бывает и организациями, которые пытаются сэкономить на уплате таможенных платежей.

Основой для оплаты пошлины является, в основном, таможенная стоимость. Соответственно, для того, чтобы меньше платить, недобросовестные участники подменяют документы о таможенной стоимости товара, вносят какие-то изменения, недостоверные сведения в таможенные декларации. Они занижают таможенную стоимость либо какими-то иными способами пытаются ввести нас в заблуждение и заявляют недостоверные сведения в таможенных декларациях.

Это позволяет им сокращать сумму причитающихся к уплате таможенных платежей. Наша задача — как раз выявить это. После чего мы возбуждаем либо административные, либо уголовные дела и стараемся не только найти лиц, которые это совершили, но и возместить ущерб, причиненный преступлениями. Организации должны доплатить причитающиеся платежи.

— Сколько денег возвращается таким образом в бюджет?

— Ежегодно все правоохранительные подразделения Центрального региона возмещают более ста миллионов ущерба именно по уголовным делам. Например, в прошлом году мы возбудили 11 дел, по которым 104 миллиона было возмещено. Это дела именно по статье 194 Уголовного кодекса — уклонение от уплаты таможенных платежей.

Бывают еще ситуации, когда организации просто покупают товар дешевле. В таких случаях мы просто корректируем его стоимость, и организация или лица доплачивают. Если же они при этом совершают противоправные действия, подменяют инвойсы, коммерческие документы, тогда мы возбуждаем административные и уголовные дела и довзыскиваем эти платежи уже в рамках эти дел.

— Перевозка краснокнижных животных и птиц — тоже нередкое направление преступной деятельности. Есть ли свежие примеры по спасению таких животных? И что со спасенными животными дальше происходит?

— Это наша сфера, конечно. В последнее время количество таких преступлений несколько снизилось. Может быть, профилактика срабатывает, поэтому меньше стали ввозить и вывозить. В прошлом году был выявлен факт контрабанды Центральной оперативной таможней вместе с коллегами из Дагестанской таможни. У нас была информация о попытке вывоза в Азербайджан соколов-кречетов.

На границе с Азербайджаном мы эту машину остановили. При помощи собаки и рентгена (у нас есть специальные инспекторско-досмотровые комплексы) выявили, что под радиатором в специальных полостях-тайниках было спрятано три сокола. Соответственно, возбудили уголовное дело. Соколы были переданы в соколиный центр. Гражданин Азербайджана, который перемещал соколов, был задержан, возбуждено уголовное дело.

— Каковы главные достижения Центральной оперативной таможни в последнее время?

— В 2018 году у нас, как обычно, своевременно выявлялись преступления и нарушения, возбуждались уголовные дела по контрабанде наркотиков, были знаковые задержания по контрабанде предметов флоры и фауны, уклонению от уплаты таможенных платежей.

Были задержания, например, сигарет, ввезенных из Белоруссии без акцизных марок. Это так называемая схема лжетранзита, когда товары перевозятся якобы в другие страны, а на самом деле они потом перегружаются где-нибудь у нас на складах и вводятся в оборот без уплаты акциза. Несколько машин с сигаретами было задержано.

Также был пресечен канал вывоза во Францию культурных ценностей. У нас есть отдел по борьбе с особо опасными видами контрабанды, который занимается именно этим. Им была выявлена партия предметов, которая была временно вывезена, но обратно не ввезена. Там было военное обмундирование, предметы живописи, искусства. Канал был полностью раскрыт и зафиксирован. Сейчас возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, у нас были крупные дела по уклонению от уплаты таможенных платежей. Вот сейчас они находятся на стадии завершения. Выявлена довольно большая группа лиц, которая длительное время ввозила для крупных российских корпораций двигатели для вертолетов, уклоняясь при этом от платежей на крупные суммы. Всего по этому уголовному делу на сегодня возмещен ущерб более 50 миллионов.

Беседовала Елена Тимошкина

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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