Киеву нужна небольшая, но победоносная война на Азове

Украинская повестка дня покинула мировые СМИ, это означает, что эта тема не интересует западный истеблишмент. Однако это не устраивает Киев при любой власти в обозримом будущем, поэтому нужна небольшая, но победоносная война с Россией.
У консолидированного Запада сегодня достаточно своих проблем — это Brexit, борьба за власть в США, миграция, ситуация в Афганистане, Венесуэле, собственные торговые войны — чтобы заниматься поиском "российской агрессии" на Украине, тем более, что ее там нет. Об этом свидетельствует недавнее заявление главы Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ в Донбасее в СБ ООН. Кроме того, и нет цели сделать Украину витриной "восточного партнерства", для этого есть Польша, да и денег на это нет — долги США достигают 22 триллиона долларов.
Так же Запад понял, что Киев не будет выполнять Минские соглашения и даже Вашингтон в этом ему не хозяин, потому что данные соглашения уничтожают основу бандеровского национализма. Впрочем, для Вашингтона важно, чтобы Украина никогда не приблизилась к России, а как это будет достигнуто — никого не волнует. Минские соглашения — это все же изначально европейский выбор, а американцев и так все устраивает: славянское православное ядро раздроблено, идет долговое порабощение Украины через МВФ, чтобы потом скупить за бесценок землю и хорошие активы.
Но Киев безразличие "мирового сообщества" не устраивает, его национальная идея — это ненависть к России, и она должна подпитываться. Нужны небольшие, но победы, конечно, самостоятельно не получится, надо бы где-то обострить ситуацию, чтобы Запад помог. Вопрос — где? Последнее, что видится Киеву реальным — это обострить конфликт в Азовском море.
Отсюда требования президента Украины Петра Порошенко в стенах ООН вернуть арестованных в Керченском проливе украинских моряков, постоянные учения в Азовском море, и риторические угрозы о попытках прорыва через Керченский пролив, подтвержденные сообщением о том, что 21 февраля утром из Одесского порта вышла украинская группировка военных кораблей в составе двух бронекатеров "Гюрза" и десантно-штурмового катера "Кентавр".
"Для нас здесь важность, что мы еще раз подтвердили, что есть агрессия России, и она расширяется" сказал политолог Вадим Карасёв в эфире телеканала "112". "Конфликт на Донбассе — это теперь и южный Донбасс, и Азов, и Приазовье, и Крым. То есть он пошёл по меридиану вниз на юг, от Луганска целая зона конфликта перешла из сухопутной на море. Почему это важно? Во-первых, показать, что агрессия, во-вторых, получить финансовые и военные ресурсы на строительство ВМФ Украины", — заявил Карасёв.
То есть Киев хочет "убить двух зайцев одним выстрелом", и вернуть украинскую повестку, и чтобы "денег дали". Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров не исключает, что возможный поход к берегам Крыма — это "план Б" Порошенко, который счел неудачным свою поездку в ООН, где накануне состоялось инициированное Украиной заседание, посвященное "пятой годовщине начала российской агрессии".
В свою очередь, в российский телеграм-канал "СМИ_ли", ссылаясь на анонимные источники, написал, что украинские военные суда направились именно в сторону Керченского пролива. Украинские власти готовят проход военных кораблей через Керченский пролив, за которым будут наблюдать иностранные военные, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Цензор.НЕТ", опубликованном 21 февраля.
Об этом же предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Порошенко и его команда не хотят никакого урегулирования, а только нагнетания и обострения обстановки. Сейчас они уже готовят очередной "прорыв", тоже с нарушением правил прохода этой сложной акватории", - сказал Лавров.
Не исключено, что план "Б" согласован с американцами, так как в Черное море вошел ракетный эсминец США USS Donald Cook с "Томагавками" на борту, а 20 февраля он зашел в Одессу. Корабль примет участие в совместных учениях с кораблями стран НАТО. Группировка кораблей НАТО может действовать у границ России на постоянной основе путем ротации кораблей, чтобы не нарушать Конвенцию Монтрё. Украинские СМИ трубят о том, что эсминец призван поддержать именно прорыв в Керченский залив.
Дальше — больше. МИД Украины объявил о том, что готовится расторгнуть соглашение с Россией по пользованию Азовским морем и об этом направлен соответствующий запрос в Международный арбитраж. Российско-украинский договор, согласно которому Азовское море и Керченский пролив были названы внутренними водами двух стран, был заключен в 2003 году. Украинская сторона считает, что Россия его не выполняет.
Но разрыв договора, не только развязал бы России руки в отношении всех притязаний Украины на установление своих правил судоходства в заливе, но и значительно обострил бы обстановку в регионе — к Югу от Донбасса и принес серьезные экономические последствия для крупных городов Мариуполя и Бердянска. "До сих пор эти два порта обеспечивали примерно 5% внешней торговли Украины. Украина имеет ветхую альтернативную транспортную инфраструктуру для перенаправления торговых потоков, которые до сих пор проходили через морские порты Мариуполь и Бердянск", - указывает газета Главред.
Это также может привести к значительному снижению или даже сокращению экономического роста в Украине в 2019 году и в последующий период. Однако, Киеву важна не экономика и благосостояние граждан, а политическое противостояние с Россией, которое уже вылилось в потерю территорий, что же, вероятно, этих "граблей" было мало.
Фото: Катер ВМС Украины
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