Здравствуйте, вам повестка. На 25 лет

День защитника Отечества, бесспорно, самая громкая февральская дата. Немногим позже, после получения подарочного старт-пака «мой мужчина» от любимой женщины и празднования ещё более громкого мартовского дня, наступают месяцы военного призыва.

И многие из тех, кто с честью принимал поздравления 23-го числа не спешат идти на службу. По разным причинам. Можно их осуждать, можно отнестись с пониманием, а можно заняться более интересным делом. Например, вспомнить, как служили во времена Российской Империи.

Тот случай, когда раньше не всегда лучше.

Допетровская армия

В допетровские времена День защитника Отечества не отмечали. Во время правления Петра I тоже, но тогда, хотя бы, была регулярная армия. А до её появление только военное сословие. А если конкретнее - стрельцы.

Государству они служили всю жизнь, впоследствии передавая свои воинские обязанности по наследству. Иначе можно было уйти в отставку только проявив себя во время службы.

Взамен стрельцам выделялась земля и рабочее место в случае мирного времени: надзор за порядком и тушение пожаров.

Земельный участок, кстати, изымался при уходе со службы без передачи её приемнику.

При наличии военного сословия, призыв из иных, податных, производился редко и только в случае больших войн.

Реформа Петра

Всё изменилось, когда Петр I решил реорганизовать военную систему под европейский манер.

Если раньше армия формировалась только для войн, то с изданием указа о рекрутской повинности служба стала постоянной и всеобщей.

Дворяне служили поголовно, зато преимущественно на офицерских должностях.

Крестьяне и мещане - по несколько человек от общины. Кого отдать определяли, как-правило, единым выбором от всей общины.

В случае с крепостными крестьянами, кандидатов для службы выбирал помещик.

К концу жизни петровской системы кандидаты выбирались жеребьёвкой.

Как ни странно, тогда тоже идти в армию никто не торопился.

Однако, причина прадедов была куда весомее - становление рекрутом значило, что с семьёй можно попрощаться навсегда. Для борьбы с рекрутскими побегами, для сопровождения на сборный пункт выделяли конвойные команды, а ночью призывников заковывали в кандалы. Со временем кандалы сменились татуировками в виде небольшого креста на ладони.

Начав не очень гуманно, Петр и его последователи со временем смягчали условия службы.

Ещё при первом Императоре, армия стала великолепным способом для повышения социального статуса.

Чуть ли не третья часть офицеров состояла из заслуживших звание бывших рядовых солдат. А бонусом к чину прилагалось потомственное дворянство.

После его смерти, службу дворянам сократили до смешных, по меркам тех времён, 25 лет. Один представитель дворянской семьи и подавно имел право не иметь никакого отношения к армии и со спокойной душой управлять имением.

Екатерина II и ее армейская реформа

Екатерина II решила не останавливаться и на этом, освободив их от службы. Воевали за Царя и Отечество лишь те, для кто на этом зарабатывал.

Так зародился блат.

И на одном сословии он не остановился.

Вскоре, от рекрутской повинности освободили

почётных граждан,

духовенство,

купцов.

Крестьяне, обычные и крепостные, получили уникальную возможность откупиться недешёвым рекрутским билетом, что было вполне законно.

Военная реформа Александра II

В XIX веке срок службы продолжал идти на спад: от 25 до 10 лет.

Проведённая при Александре II военная реформа ввела всеобщую воинскую повинность, вместо рекрутской.

Она отличалась от нынешней российской из-за обилия годных призывников. И вновь судьбу молодых парней определял жребий:

вытянувшие его отправлялись в регулярную армию, а остальные - в ополчение. Ополченцы призывались только на войну.

Перед всеобщим призывом равны стали все.

Кроме казаков и духовенства. И трудоспособные сыновья-братья-внуки, в одиночку заботящиеся о своих близких. Для остальных существовала система отсрочек.

К началу XX века служба в Империи максимально приблизилась к реалиям наших дней. Пехота и артиллерия служила по 3 года, остальные войска - четыре, флот - пять.

Стоит отметить, что с необразованными людьми армия была сурова: они служили полные сроки, в то время как обладатели высшего образования ограничивались полутора годами.

Армия петровских времён, как и сами петровские времена, отличались особой суровостью в сравнении с современной российской призывной системой. С другой стороны, многие практикуемые тогда вещи применяются и сейчас, начиная с бесплатных «земельных участков» и заканчивая трудоустройством по военному билету.