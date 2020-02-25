Здравствуйте, вам повестка. На 25 лет

День защитника Отечества, бесспорно, самая громкая февральская дата. Немногим позже, после получения подарочного старт-пака «мой мужчина» от любимой женщины и празднования ещё более громкого мартовского дня, наступают месяцы военного призыва.
И многие из тех, кто с честью принимал поздравления 23-го числа не спешат идти на службу. По разным причинам. Можно их осуждать, можно отнестись с пониманием, а можно заняться более интересным делом. Например, вспомнить, как служили во времена Российской Империи.
Тот случай, когда раньше не всегда лучше.
В допетровские времена День защитника Отечества не отмечали. Во время правления Петра I тоже, но тогда, хотя бы, была регулярная армия. А до её появление только военное сословие. А если конкретнее - стрельцы.
Государству они служили всю жизнь, впоследствии передавая свои воинские обязанности по наследству. Иначе можно было уйти в отставку только проявив себя во время службы.
Взамен стрельцам выделялась земля и рабочее место в случае мирного времени: надзор за порядком и тушение пожаров.
При наличии военного сословия, призыв из иных, податных, производился редко и только в случае больших войн.
Если раньше армия формировалась только для войн, то с изданием указа о рекрутской повинности служба стала постоянной и всеобщей.
К концу жизни петровской системы кандидаты выбирались жеребьёвкой.
Как ни странно, тогда тоже идти в армию никто не торопился.
Однако, причина прадедов была куда весомее - становление рекрутом значило, что с семьёй можно попрощаться навсегда. Для борьбы с рекрутскими побегами, для сопровождения на сборный пункт выделяли конвойные команды, а ночью призывников заковывали в кандалы. Со временем кандалы сменились татуировками в виде небольшого креста на ладони.
Ещё при первом Императоре, армия стала великолепным способом для повышения социального статуса.
Чуть ли не третья часть офицеров состояла из заслуживших звание бывших рядовых солдат. А бонусом к чину прилагалось потомственное дворянство.
После его смерти, службу дворянам сократили до смешных, по меркам тех времён, 25 лет. Один представитель дворянской семьи и подавно имел право не иметь никакого отношения к армии и со спокойной душой управлять имением.
Екатерина II решила не останавливаться и на этом, освободив их от службы. Воевали за Царя и Отечество лишь те, для кто на этом зарабатывал.
И на одном сословии он не остановился.
Вскоре, от рекрутской повинности освободили
Крестьяне, обычные и крепостные, получили уникальную возможность откупиться недешёвым рекрутским билетом, что было вполне законно.
В XIX веке срок службы продолжал идти на спад: от 25 до 10 лет.
Проведённая при Александре II военная реформа ввела всеобщую воинскую повинность, вместо рекрутской.
Она отличалась от нынешней российской из-за обилия годных призывников. И вновь судьбу молодых парней определял жребий:
Кроме казаков и духовенства. И трудоспособные сыновья-братья-внуки, в одиночку заботящиеся о своих близких. Для остальных существовала система отсрочек.
К началу XX века служба в Империи максимально приблизилась к реалиям наших дней. Пехота и артиллерия служила по 3 года, остальные войска - четыре, флот - пять.
Стоит отметить, что с необразованными людьми армия была сурова: они служили полные сроки, в то время как обладатели высшего образования ограничивались полутора годами.
Армия петровских времён, как и сами петровские времена, отличались особой суровостью в сравнении с современной российской призывной системой. С другой стороны, многие практикуемые тогда вещи применяются и сейчас, начиная с бесплатных «земельных участков» и заканчивая трудоустройством по военному билету.
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