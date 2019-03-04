Беспилотник Firebird - новейшая технология США

Главный атрибут современной разведки с воздуха — беспилотные аппараты, на которых установлены либо универсальные, либо особенные наборы оборудования. Обычно они представляют собой тепловизоры, особые камеры и радиолокационные станции.
Однако сейчас беспилотники без особого разрешения не могут бороздить воздух наравне с обычными самолетами, из-за чего используют их гораздо реже. Поэтому сейчас в США разрабатывают особые беспилотники с инновационными средствами и технологиями для повышения качества ведения разведки. Проще говоря, американцы пытаются расширить перечень задач путем переоснащения БПЛА (беспилотных летательных аппаратов).
Одна из заокеанских компаний в конце прошлого года заявила о завершении испытаний перспективного, а самое главное многофункционального аппарата Firebird. На данный момент запатентован его облик, плюс зафиксированы возможности как пилотируемого управления, так и нет. Таким образом будут сэкономлены расходы на использование: там, где беспилотники запрещены, он будет выступать в роли самолета. Подобная смена функции будет возможна прямо в воздухе в течении нескольких часов.
Инженеры заявляют, что для смены парадигмы из самолета в беспилотник будет нужно снять обтекатель, кресла и приборную панель, а вместо них установить соответствующие детали. В режиме беспилотника Firebird сможет находиться в воздухе до двух суток.
Firebird может передавать видеозаписи самого высокого качества, изображения и прочую информацию, ведя наблюдение на обширной территории. Таким образом, можно понять, что на нем будут установлены различные камеры различного функционала: например, инфракрасные или мультиспектральные.
Если сравнивать данный аппарат с другими беспилотниками (без возможности смены функций), то его пилоты могут привести его в полную готовность для боевых действий еще до того, как военные переведут его на беспилотные операции.
На нем установлен двигатель, состоящий из шести цилиндров и мощностью в триста шестьдесят лошадиных сил: его особенности и функционал значительно снижают затраты на эксплуатацию. Летательный аппарат эффективно использует топливо, что значительно повышает результаты его работоспособности.
БПЛА из-за простоты конструкции может летать как днем, так и ночью, вне зависимости от погодных условий. Крепкое шасси позволяет запускать Firebird с аэродромов как обычных, так и полевых, плюс с обычных шоссе.
Есть возможность устанавливать на крылья ракеты "воздух-земля", плюс дополнительное оборудование для разведки. По большому счету, аппарат можно считать разведывательно-ударным.
Фото: military.com
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