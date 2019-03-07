Легендарный ЗРК "Оса" - краткая история

Зенитно-ракетный комплекс СССР малой дальности под названием "Оса" был взят на вооружение в далеком 71-ом году. Он был разработан под конкретные цели: для защиты от воздушных ударов танков и мотострелков. Работоспособность ЗРК не зависит от погоды и климатических условий, полностью автономен. ПВО может уничтожать также вертолеты и самолеты неприятеля, его крылатые ракеты. Действовать данный комплекс может в самых жесточайших условиях

Казалось бы, "Оса" должна была уже устареть — однако нет! Система до сих пор находится на вооружении у нашей армии, кроме того, пользуется успехом и у зарубежных коллег. Так, он находится на вооружении армий некоторых европейских и латиноамериканских стран.

Комплекс не раз модернизировался и совершенствовался (заметим, что не только в СССР, но и за границей). ЗРК "Оса" принимал участие в множестве военных конфликтов, в основном ближневосточных. Разрабатывать комплекс начали в шестидесятых, когда в СССР задумались над созданием современного ЗРК.

Данное оружие, как уже было сказано, средство малой дальности, уничтожающее цели на высоте от пятидесяти до пяти тысяч метров, на расстоянии до десятка километров даже при электронных помехах. Время развертывания ПВО составляет пять минут. Комплекс состоит, соответственно, из боевой машины со средствами наведения и зенитной ракеты. Кроме этого, отметим станции обнаружения и сопровождения, счетный прибор, оптический визир и систему стартовой автоматики.

Основной вид вооружения — ракета 9М33. У нее твердотопливный двигатель, радиокомандная система и осколочная боевая часть. "Оса" с интервалом в несколько секунд может выпускать сразу две ракеты.

Масса боевой ракеты — пятнадцать килограмм, при общей массе в сто тридцать. Средняя скорость полета примерно пятьсот метров в секунду. Очень важно, что перед пуском не нужно заниматься предстартовой подготовкой — это сводит вероятность ошибок до минимума.

У ЗРК высокий уровень мобильности (что уж говорить о проходимости). Дело в том, что шасси оснащено мощнейшим двигателем, который позволяет набирать скорость до пятидесяти километров в час при движении по бездорожью, а на шоссе "Оса" разгоняется до восьмидесяти.

Первое боевое применение имело место быть в 1980-ых, на Ближнем Востоке. Сирийцы пользовались "Осами" для противодействия израильским самолетам. Впрочем, сирийцы были разбиты, но советский ЗРК показал свою состоятельность в полной мере. Следующим конфликтом с "Осой" была война в Анголе, а дальше уже пошло-поехало.

Что же касается производства, то оно было отлажено в Ижевске — там производили боевые машины. Ракеты изготавливали в Кирове на машиностроительном заводе.

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