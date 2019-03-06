Ту-160 против В-1

Бомбардировщик В-1 американского производства и отечественный Ту-160 очень похожи, да и в решаемых задачах у них много общего. Однако нельзя сказать, что это идентичные модели.

Посмотрим, в чем дело: американский самолет создавался как высотный аппарат глубокого вторжения, но администрация Картера (он создавался еще в 70-ые) забраковала подобный план, когда стало понятно, что советские ПВО легко ликвидируют американскую разработку. Соответственно, инженеры начали делать упор на баллистические ракеты - начали разрабатывать бомбардировщик-невидимку. Работы проходили в строжайшей секретности, а поэтому информация была недоступна много лет.

Уже Рейган возродил далеко отложенную идею бомбардировщика B-1В - правда, без глубокого проникновения с высоты. Теперь речь шла о прорывах с небольшой высоты. Самолет обладал огромной скоростью, экранированным излучением и уменьшенной поверхностью рассеяния.

После того, как Советский Союз распался, а холодная война закончилась, с него сняли ядерное вооружение, а список решаемых задач изменился. Произошла модернизация самолета для миссий, не связанных с ядерным оружием. Так, B-1B начал носить на борту высокоточное оружие. Самолет нашел широкое применение в конфликтах на Ближнем Востоке (для боевых действий он был еще раз усовершенствован в 2001 году).

В современном мире В-1В не может выполнять задачи в защищенном воздушном пространстве, но может доставлять крылатые ракеты с безопасного расстояния. Таким образом, его задачи аналогичны задачам русского Ту-160.

Наш самолет разрабатывался для того, чтобы наносить ядерный удар по неприятелю уже в ходе третьей мировой. Самолет мог преодолевать ПВО на малой высоте и без препятствий доставлять ядерные боеголовки в нужную точку. Он намного быстрее своего заокеанского коллеги, кроме того - больше. Если американец весит двести пятнадцать тысяч килограммов, то русский - двести семьдесят пять.

Что касается вооружения: это крылатые ракеты большой дальности. Их установлено чуть больше десяти штук. Однако сейчас в Сирии применяются ракеты X-555 и ракеты X-101, в то время как раньше Ту-160 был оснащен ракетами X-55СМ.

Сейчас отечественные инженеры работают над усовершенствованной версией самолета, которая заменит не только 160-ую модель, но и Ту-22М и Ту-95. Судя по всему, это временные меры, связанные с разработкой невидимого бомбардировщика.

Подводя итоги, следует заметить, что два самолета с разных континентов имеют различные задачи, хоть и схожие комплектации и модификации. Следовательно, победителя в этой дуэли выявить не представляется возможным, ибо Ту-160 и B-1B решают разные задачи.

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