Битва при Ватерлоо: история великого сражения

Победа союзников над Наполеоном Бонапартом в битве при Ватерлоо в 1815 году положила конец французскому доминированию в Европе и послужила началом для продолжавшегося почти полвека периода мира.

Ватерлоо отправило Наполеона в изгнание, отняло у Франции величие, которого она никогда не обрела вновь. Эта битва стала одной из самых известных в истории именно благодаря ее значению.

Когда в 1789 году произошла Французская революция, двадцатилетний Наполеон, бывший на тот момент младшим офицером королевской артиллерии, примкнул к мятежникам. После революции он остался в армии и через шесть лет стал бригадным генералом. Наполеон подавил восстание роялистов в 1795 году, в награду за что был назначен командующим французскими войсками в Италии.

В последующие годы Наполеон достиг вершин власти, а страна при его правлении стала величайшей европейской державой.

В 1804 году он был провозглашен императором Франции.

Череда поражений

В 1812 году его армия пришла в Россию и потерпела сокрушительное поражение.

Одновременно с этим французская армия была повержена и на испанском полуострове.

Весной 1813 года европейские государства объединились против Наполеона.

После поражения при Лейпциге в октябре 1813 года он отступил, вскоре был низложен и отправлен в изгнание на остров Эльба, неподалеку от Корсики.

Побег с Корсики

Менее чем через год он сбежал с Эльбы и приплыл во Францию, где за сто дней вновь сумел устрашить всю Европу.

Король Людовик XVIII, которого союзники вернули на трон, приказал армии арестовать Наполеона, но солдаты вместо этого перешли на сторону Бонапарта.

Людовик сбежал из страны, а Наполеон вновь стал императором.

Ветераны прежних войн и новобранцы в совокупности давали ему армию численностью в 250 тысяч человек.

Новости о возвращении Наполеона настигли лидеров союзников во время их встречи в Вене.

Уже 17 марта Россия, Австрия, Пруссия и Британия пришли к соглашению, что каждая из стран предоставит 150 тысяч солдат для того, чтобы расправиться с Наполеоном.

Узнав об их планах, он направил свою армию на север для того, чтобы разбить войска союзников раньше, чем они смогут организовать наступление.

По пути к Бельгии французская армия одержала несколько незначительных побед.

Герцог Веллингтонский, командовавший войсками выступившей против Наполеона коалиции, имел очень мало времени для подготовки.

Он начал собирать свою армию поблизости от Брюсселя, около деревни Ватерлоо. Здесь он организовал оборонительные порядки на высотах горы Святой Жанны.

Ватерлоо

Утром 18 июня прибыли войска Наполеона.

Они насчитывали 70 тысяч солдат, из них

15 тысяч кавалерии

246 орудий.

У Веллингтона было примерно 65 тысяч человек, в том числе 12 тысяч кавалеристов и 156 пушек.

Оба полководца отправили гонцов к другим армиям с приказом двигаться к Ватерлоо.

На поле боя обрушился дождь, вынудив Наполеона задержать атаку, чтобы земля могла высохнуть и кавалерия с артиллерией не увязли в ней. Затем, проведя мощную артиллерийскую подготовку, Наполеон совершил отвлекающую атаку на правый фланг противника, надеясь, что Веллингтон использует свои резервы. Но защитники фланга удержались и после артобстрела встали навстречу наступающим французам. Веллингтон не ввел в бой резервы, и Наполеон решил атаковать по центру.

Битва развивалась, и Наполеон заметил пыль, поднятую приближающейся армией Блюхера. И все же французский полководец решил продолжать атаку, надеясь разбить Веллингтона раньше, чем подойдет Блюхер, и уповая на прибытие подмоги в лице армии, которую вел Эммануэль Груши.

На протяжении трех часов продолжалась битва, нередко переходившая врукопашную. Поздним утром подоспели войска Блюхера и заняли деревню в тылу у Наполеона, что вынудило французов отступить.

После жестокой драки на штыках прусские солдаты отступили, и Наполеон вернулся к битве с Веллингтоном. Самые опытные батальоны Наполеона были брошены в бой. Им почти удалось прорвать ряды противника, но Веллингтон ввел в битву резервы. Когда уцелевшие остатки элитных французских батальонов стали отступать, к ним присоединились и другие подразделения.

Перегруппировавшиеся войска Блюхера атаковали французов с флангов, и те в беспорядке бежали на юг. Используя свои последние резервы, Наполеон попытался перегруппировать армию, но все было бесполезно. Потерпевшие поражение французы отказывались сдаваться. Когда императорской гвардии было предложено сдаться, генерал Камбронн ответил, что гвардия умирает, но не сдается, и его полк был уничтожен артиллерией.

Всего погибло или было ранено 26 тысяч французов, 9 тысяч взято в плен.

Войска коалиции потеряли 22 тысячи человек.

Наполеон снова согласился на изгнание, Людовик вновь вернулся на трон. Бонапарта направили на остров Святой Елены, где он и умер в 1821 году.

Но даже если бы ему и удалось победить при Ватерлоо, у Франции было слишком много врагов и слишком мало друзей для того, чтобы вернуть себе прежнее величие или оставаться с Наполеоном у власти.