Как изменятся отношения России и НАТО через несколько лет?

"Не надо переоценивать угрозу НАТО на постсоветском пространстве, так как альянс находится в глубоком кризисе", — сказал в эфире программы "Точка зрения" видеостудии Правда. ру эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.
"Альянс создавался с целью сдерживания СССР в условиях биполярного мира, его девиз был: "США — в Европе, Россия — вне Европы, Германия — внизу Европы". При президенте США Дональде Трампе Германия оказалась "вверху Европы", ее население живет все лучше, и впервые за много лет — лучше, чем американцы", - сказал Игорь Николайчук.
С другой стороны, согласно новой военной доктрине США, Россия больше не является сверхдержавой, и к ней не надо применять особые меры сдерживания. Трамп даже стал поговаривать о том, что США уже не надо находиться "в Европе". Когда понадобится, они "подтащат" к России или другой стране любое оружие, в том числе ядерное.
— Игорь Александрович, что сейчас представляет из себя НАТО? Какие угрозы таит в себе нынешняя международная обстановка? Наибольшую нашу обеспокоенность вызывает продвижение НАТО и конкретно США вплотную к нашим границам, продолжается их проникновение в страны постсоветского пространства. Что означают недавние заявления нашего президента, что новое российское оружие может переместиться вплотную к границам США и ударить по их центрам управления из-за океана? Вот в связи с этим они видимо тоже какие-то ответные шаги должны предпринять. Чего можно ожидать?
— Сейчас нет ничего более интересного для политологов и экспертов в области международных отношений, чем наблюдать за конвульсиями НАТО, которые в последнее время стремятся продемонстрировать некую гиперактивность, особенно в Европе. Ну например, пара кораблей минной защиты на днях вошла в Черное море, где участвовали в совместных учениях.
Правда, только Болгария и Румыния были в этом задействованы. Но прощупывание обстановки через вот такие невинные на первый взгляд учения на Черном море уже как бы доказывают, что НАТО этим регионом опять заинтересовалось. Средиземноморский и черноморский регионы американцы уже даже называют театром военных действий.
Но давайте перейдем на берег другого моря. В это же время и в Литве проходили учения, где войска НАТО учились вести боевые действия. Там, правда, был уже совсем небольшой — батальонный уровень, но в условиях зимнего холода. Тоже, так скажем, понятно, что зимний холод — это не Африка, а готовятся к нашим холодам.
Возможно, это связано и с приближением немаловажной даты. 4 апреля 1949 года было создано НАТО. Поэтому состоится грандиозный праздник в Вашингтоне в честь 70-летия подписания Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса. Конечно, 70-летняя годовщина как бы обязывает продемонстрировать новые успехи.
Сама эта дата как бы доказывает некую жизнеспособность и вечную молодость этой организации. На самом деле все — это совсем не так. И как бы там они нас и мы сами себя не пугали сказками про могущество этого несчастного НАТО, оно на самом деле в глубоком, даже глубочайшем кризисе, который ставит под вопрос его будущее как военно-политического блока.
Я думаю, что могучие западные глобалистические элиты все-таки каким-то образом вытащат из этого кризиса эту никому ненужную сегодня военно-политическую организацию, и она будет грозно шевелить усами и надувать щеки, но реально она сейчас уже мало что серьезное из себя представляет.
— Давайте так, пробежимся немножко по истории и современности. В чем состоит этот кризис? Каковы перспективы НАТО, встретит ли оно свое 75-летие?
— Начнем с того, что НАТО было создано для биполярного мира. Это был ответ Запада на тот потенциал, который после Второй мировой войны возник у Советского Союза. Где-то сразу после войны состоялся банкет высшего командного состава Советской армии, на котором присутствовал и Сталин. Там шел откровенный разговор.
И генералиссимус задал такой вопрос: в чем главное значение нашей Победы во Второй мировой войне? Я подчеркну, не в Великой Отечественной войне, это понятно, а во Второй мировой войне. Маршалы, увешанные орденами Победы и звездами Героев Советского Союза, стали выдвигать свои предположения.
Ну, мы там сломали хребет фашизму. Да, это важно, но это как бы фактор второго значения в политике. Мы принесли свободу странам Европы и так далее. Все в общем-то — так, но это не самое главное. И, наконец, Сталин сказал, что наше главное приобретение во Второй мировой войне — это появление могучей и непобедимой советской армии.
Это вот был политический козырь, который перекрывал все возможности Запада по нарушению нашей национальной безопасности. И действительно, в военном плане, даже с учетом ядерного оружия, которое существовало у американцев, но потом быстро появилось у нас, это был фактор сдерживания, гарантия безопасности и залог спокойного развития.
Вот чтобы компенсировать наше преимущество в вооруженных силах (что было для Сталина, наверное, для любого политика, ключевым моментом, чтобы противостоять СССР, и было создано НАТО. Тогда удалось как-то вот уравновесить мощь Советской армии и мощью коллективных стран Запада.
Но Советского Союза давно нет, и сейчас НАТО по совокупной военной мощи намного превосходит Российскую Федерацию. И это, помимо явной агрессивности Запада, уже ясно показывает абсолютную ненужность НАТО, что и ведёт эту махину к деградации и краху.
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
Фото: Pravda.ru
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