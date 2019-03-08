Штык - любимое оружие Суворова

Ещё великий Суворов восхвалял солдатский штык и с пренебрежением отзывался о пуле. С тех далёких пор прошло немало времени. Возможности сухопутного бойца стали поистине фантастическими, но для старого доброго штыка и сегодня есть место в боевой обстановке. Более того, иногда именно штык может стать основным оружием, приносящим победу над врагом.

Все помнят, что количество боевого состава в Красной армии исчислялось штыками. И это не мудрено. Во время Второй Мировой войны восемьдесят процентов штыковых атак начинали именно бойцы Красной армии. Русскому солдату всегда было сподручнее драться штыком. Врагу надо было смотреть в глаза, а не бить на расстоянии.

Воспитание молодежи.

Огромнейшее внимание в Советском Союзе уделялось боевым навыкам владения штыком. Так, в армии и в молодежных организациях имелось методическое наставление по рукопашному бою с использованием штыка (НПРБ-38). В этом учебном пособии было собрано множество техник и приемов по штыковому бою. Перед началом Отечественной войны в 1940 году, майор Нечаев публикует пособие для командного состава Красной армии по штыковому бою. В пособии был учтен боевой опыт операций, проведенных с 1938 по 1940 год.

В воинских частях и подразделениях постоянно проводились соревнования по штыковому бою. Размах подобных состязаний распространялся на всю страну. Проводились соревнования по фехтованию на штыках среди военнослужащих на всесоюзном уровне. Также военные любили покрасоваться в удали владения штыком на массовых мероприятиях. Такие показательные бои привлекали толпы зрителей.

В стране обучение штыковому бою имело массовый характер. ОСОАВИАХИМ проводил обучение правильному использованию штыка в боевой обстановке. На агитационных плакатах того времени можно часто увидеть бойца, в руках которого оружие с примкнутым штыком.

Правительство страны и командование хорошо понимали какой будет будущая война. Поэтому воспитанию боевого духа уделялось много времени и средств. А что может быть лучше для укрепления боевых качеств, чем штыковой бой, позволяющий смотреть в глаза своему противнику.

Штыковой бой молниеносен. Он заставляет человека мгновенно принимать решения, и это очень организует и оттачивает навыки. И при всем многообразии военной техники, штыку всегда есть чем заняться на поле брани.

Увы, но знаменитый штык с четырьмя гранями показал себя не очень хорошо на полях Первой Мировой. Все силы были брошены на перевооружение армии в направлении танков и авиации. На замену штыка средств не нашлось. И в войну солдаты Красной армии вступили с винтовкой Мосина и старым четырехгранным штыком.

Только в 1944 году на смену старого штыка приходит новый. Кстати, даже в самом начале такие штыки шли в комплекте с автоматом Калашникова. И лишь после войны штыки заменили на штык ножи.

Фото: Picabu

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