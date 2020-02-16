Топ самого дорогого оружия в мире: от армейского ножа до сабли

Есть просто оружие, а есть оружие, которое выполняет не только свою прямую функцию.
Речь пойдет об оружии, которое является ценным не только потому, что хорошо работает, вернее - не потому.
70 тысяч долларов стоит швейцарский нож, который инкрустирован бриллиантами, а рукоятка этого с виду очень простого ножичка выполнена из платины.
Как вы понимаете, в армейском ноже есть и открывалка, и шпор, и многое другое, все это украшено бриллиантами. Так что, подумайте, использовали бы вы все эти предметы по назначению, попади к вам бриллиантовый ножичек.
Первый меч в нашем списке - меч самурая, Катана Камакура.
А все потому, что он создан из тысяч тончайших слоев чистой стали. На протяжении недели или даже нескольких недель шла только полировка такого настоящего меча самурая. Получился меч таким острым, что можно с легкостью разрезать на две части шелковый платок, который находится в полете. Откуда такая цена? - подумали вы. Столько за меч заплатил какой-то коллекционер на аукционе Christie's. Меч, который он купил, относится к XIII веку.
И напоследок, представляем вашему вниманию одно из самых дорогих оружий в мире - сабля самого Наполеона.
В 1799 году предмет попал к Наполеону, ему вручили оружие за действия в «Египетском походе». Дамасская сталь, львиная голова, позолоченная бронза - это настоящий шедевр. Сейчас сабля - собственность коллекционера, который, что логично, пожелал остаться неизвестным. Но есть одно «но» - на пять месяцев сабля перемещается во Францию каждый год, потому что она - национальное достояние.
Кандидат в президенты США от демократов Майкл Блумберг предпочитает избегать тем, касающихся внешней политики.