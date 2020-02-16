Топ самого дорогого оружия в мире: от армейского ножа до сабли

Есть просто оружие, а есть оружие, которое выполняет не только свою прямую функцию.

Речь пойдет об оружии, которое является ценным не только потому, что хорошо работает, вернее - не потому.

Нож

70 тысяч долларов стоит швейцарский нож, который инкрустирован бриллиантами, а рукоятка этого с виду очень простого ножичка выполнена из платины.

Всего здесь 430 бриллиантов, а весят они в сумме 4 карата.

Как вы понимаете, в армейском ноже есть и открывалка, и шпор, и многое другое, все это украшено бриллиантами. Так что, подумайте, использовали бы вы все эти предметы по назначению, попади к вам бриллиантовый ножичек.

Ружья

Ружье от компании Boss марки 12GA O/U стоит 125 тысяч баксов, а все дело в том, что это королевское оружие на сто процентов. Оно очень легкое, оно красивое с виду, на нем много гравировки и в целом ружье вообще выглядит как музейный экспонат, а не рабочий аппарат. 189 тысяч долларов стоит оружие, которым владеет Стивен Спилберг, речь о ружье ІVO Fabbri 12G. Его создают исключительно вручную и только в Италии. К слову, таким сувениром обладает не только голливудский режиссер, но и король Испании Хуан Карлос. А вот королева Виктория имела другой агрегат - двуствольное ружье Purdey. На протяжении уже двух веков производством занимается компания James Purdey&Sons. Стоимость такого удовольствия - 195 тысяч долларов. Еще один момент - Елизавета всегда была постоянной клиенткой оружейников. И снова Fabbri в нашем рейтинге, речь пойдет о ружье стоимостью 229 тысяч баксов, оно необычное - из вакуума. Технология производства сложная - вакуумно-тепловая. Каждый экземпляр создается только вручную и имеет свою уникальную гравировку, так что, серия ружей ограничена и не может быть двух одинаковых вакуумных Fabbri.

Меч

Первый меч в нашем списке - меч самурая, Катана Камакура.

Его цена - 418 тысяч долларов.

А все потому, что он создан из тысяч тончайших слоев чистой стали. На протяжении недели или даже нескольких недель шла только полировка такого настоящего меча самурая. Получился меч таким острым, что можно с легкостью разрезать на две части шелковый платок, который находится в полете. Откуда такая цена? - подумали вы. Столько за меч заплатил какой-то коллекционер на аукционе Christie's. Меч, который он купил, относится к XIII веку.

Сабля Наполеона

И напоследок, представляем вашему вниманию одно из самых дорогих оружий в мире - сабля самого Наполеона.

Ее стоимость - 6,4 миллиона долларов.

В 1799 году предмет попал к Наполеону, ему вручили оружие за действия в «Египетском походе». Дамасская сталь, львиная голова, позолоченная бронза - это настоящий шедевр. Сейчас сабля - собственность коллекционера, который, что логично, пожелал остаться неизвестным. Но есть одно «но» - на пять месяцев сабля перемещается во Францию каждый год, потому что она - национальное достояние.