Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Мария Иванова

Топ самого дорогого оружия в мире: от армейского ножа до сабли

Силовые структуры

Есть просто оружие, а есть оружие, которое выполняет не только свою прямую функцию.

Речь пойдет об оружии, которое является ценным не только потому, что хорошо работает, вернее - не потому.

Нож

70 тысяч долларов стоит швейцарский нож, который инкрустирован бриллиантами, а рукоятка этого с виду очень простого ножичка выполнена из платины.

  • Всего здесь 430 бриллиантов, а весят они в сумме 4 карата.

Как вы понимаете, в армейском ноже есть и открывалка, и шпор, и многое другое, все это украшено бриллиантами. Так что, подумайте, использовали бы вы все эти предметы по назначению, попади к вам бриллиантовый ножичек.

Ружья

  1. Ружье от компании Boss марки 12GA O/U стоит 125 тысяч баксов, а все дело в том, что это королевское оружие на сто процентов. Оно очень легкое, оно красивое с виду, на нем много гравировки и в целом ружье вообще выглядит как музейный экспонат, а не рабочий аппарат.
  2. 189 тысяч долларов стоит оружие, которым владеет Стивен Спилберг, речь о ружье ІVO Fabbri 12G. Его создают исключительно вручную и только в Италии. К слову, таким сувениром обладает не только голливудский режиссер, но и король Испании Хуан Карлос. А вот королева Виктория имела другой агрегат - двуствольное ружье Purdey. На протяжении уже двух веков производством занимается компания James Purdey&Sons. Стоимость такого удовольствия - 195 тысяч долларов. Еще один момент - Елизавета всегда была постоянной клиенткой оружейников.
  3. И снова Fabbri в нашем рейтинге, речь пойдет о ружье стоимостью 229 тысяч баксов, оно необычное - из вакуума. Технология производства сложная - вакуумно-тепловая. Каждый экземпляр создается только вручную и имеет свою уникальную гравировку, так что, серия ружей ограничена и не может быть двух одинаковых вакуумных Fabbri.

Меч

Первый меч в нашем списке - меч самурая, Катана Камакура.

  • Его цена - 418 тысяч долларов.

А все потому, что он создан из тысяч тончайших слоев чистой стали. На протяжении недели или даже нескольких недель шла только полировка такого настоящего меча самурая. Получился меч таким острым, что можно с легкостью разрезать на две части шелковый платок, который находится в полете. Откуда такая цена? - подумали вы. Столько за меч заплатил какой-то коллекционер на аукционе Christie's. Меч, который он купил, относится к XIII веку.

Сабля Наполеона

И напоследок, представляем вашему вниманию одно из самых дорогих оружий в мире - сабля самого Наполеона.

  • Ее стоимость - 6,4 миллиона долларов.

В 1799 году предмет попал к Наполеону, ему вручили оружие за действия в «Египетском походе». Дамасская сталь, львиная голова, позолоченная бронза - это настоящий шедевр. Сейчас сабля - собственность коллекционера, который, что логично, пожелал остаться неизвестным. Но есть одно «но» - на пять месяцев сабля перемещается во Францию каждый год, потому что она - национальное достояние.

Темы нож меч ружья дорогое оружие сабля наполеона
@media (max-width: 428px) { #lenta { height: 1024px; max-height: 275vw; } }
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Топ самого дорогого оружия в мире: от армейского ножа до сабли
Формула небес
Звезды говорят: 2020-й - год финансовых потрясений и агрессии
Силовые структуры
Интересное об огнестрельном оружии
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
В РПЦ открестились от слов Смирнова о "бесплатных проститутках"
Продавец подрался с покупателем в Сочи. ВИДЕО
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
В США умерла медиаменеджер Гюзель Губейдуллина
Киркоров прокомментировал скандал с Ди Каприо
Пакет с марихуаной обнаружили у напавшего на прихожан храма в Москве
Глава Костромской области: борьба с коррупцией хуже самой коррупции
Лариса Долина не знает, какая ей положена пенсия и куда ее начисляют
Жительница Москвы погибла на конкурсе по поеданию пирожных. Но победила
Последние материалы
В РПЦ открестились от слов Смирнова о "бесплатных проститутках"
Продавец подрался с покупателем в Сочи. ВИДЕО
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
В США умерла медиаменеджер Гюзель Губейдуллина
Киркоров прокомментировал скандал с Ди Каприо
Пакет с марихуаной обнаружили у напавшего на прихожан храма в Москве
Глава Костромской области: борьба с коррупцией хуже самой коррупции
Лариса Долина не знает, какая ей положена пенсия и куда ее начисляют
Жительница Москвы погибла на конкурсе по поеданию пирожных. Но победила
Фрейя Зильбер продолжает издеваться над семьей Шукшиных
Популярное
Мир. Новости мира
Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"

Кандидат в президенты США от демократов Майкл Блумберг предпочитает избегать тем, касающихся внешней политики.

Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Биатлон
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Прошлое
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Мир. Новости мира
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Соломон Соловьев От демона до пророка - один шаг - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Скандал с камчатской телеведущей: смех сквозь льготы Василий Амирджанов Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова
Комментарии
В РПЦ открестились от слов Смирнова о "бесплатных проститутках"
Неприятные перспективы Белоруссии: пусть живет, как хочет
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Биатлонист из Норвегии встал на защиту Александра Логинова
Киркоров прокомментировал скандал с Ди Каприо
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Продавец подрался с покупателем в Сочи. ВИДЕО
Фрейя Зильбер продолжает издеваться над семьей Шукшиных
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Глава Костромской области: борьба с коррупцией хуже самой коррупции
Николай Платошкин: что такое новый социализм
Николай Платошкин: что такое новый социализм
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
Минобороны заказало новые самолеты-амфибии Бе-200ЧС
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Минобороны заказало новые самолеты-амфибии Бе-200ЧС
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Зеленский рассказал, почему ему не нравится "нормандский формат"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ