Barrett M82 - одна из самых мощных винтовок в мире и история ее появления

Практически все в жизни хоть раз видели фотографии легендарной снайперской винтовки Barrett M82, ведь не даром она называется одной из самых узнаваемых в мире. Также эта винтовка считается самой мощной в мире и стоит на вооружении нескольких стран. Из-за своей убойной мощи, M82 может использоваться для уничтожения вражеской легкой техники.

История создания Barrett M82

Как ни странно, но Ронни Барретт, создатель данной винтовки, не был оружейным техником, но был потомственным военным и занимался конструированием в своем гараже. Таким образом, Барретт запатентовал свою винтовку в 1982 и сразу же захотел продать ее, но судьба не улыбнулась Ронни, и ни одна крупная компания не проявила интереса к новому оружию. Но Ронни Барретт оказался не из робкого десятка и решил продавать свою новую винтовку самостоятельно, открыв свою собственную компанию. Покупали винтовку только коллекционеры оружия и спортсмены, но и они не особо интересовались творением Барретта, и компания буквально боролась за выживание. Но вскоре, в 1989 году, Ронни выпал счастливый билет и его творение приглянулось армии Швеции, и они заказали 100 единиц данной винтовки.

Именно после этой покупки, на винтовку обратила внимание армия США, так как в этот момент начиналась иракская компания и армия нуждалась в мощном оружии, способном доставить большое количество неприятностей врагу. Армия сделала заказ на 125 единиц модернизированной версии M82 - M82A1, и после этого момента дела Барретта пошли в гору и заказы шли непрерывным потоком. После Барретт принялся за разработку модернизированной версии винтовки. Со слов самого Ронни, M2 Browning стал источником вдохновения при создании винтовки. Однако новые модификации Barrett M82 были очень похожи на своего предшественника и имели лишь незначительные отличия.

Тактико-технические характеристики Barrett M82

Закончив с историей появления винтовки, стоит перейти к ТТХ, ведь эта винтовка имеет особенные характеристики, которые отличают это оружие от других снайперских винтовок в этом классе.

Barrett M82 имеет калибр 12,7х99 мм и использует патрон 50-го калибра, но есть одна особенность. Именно из-за внушительного калибра вместо снайперских патронов могут использовать боеприпасы от пулемета, но при этом довольно сильно страдает точность. В один магазин входит 10 патронов. Очевидно, что при такой пробивной силе винтовка имеет внушительные размеры. Общая длина винтовки составляет 1450 мм при длине ствола в 737 мм и массе в 14 кг. Прицельная дальность стрельбы по-настоящему вселяет страх - 1800 метров. Пробивная сила тоже на высоте, Barrett M82 с легкостью проходит через броню толщиной 30 мм.

Фото: Соцсети

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