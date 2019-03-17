АН-94 "Абакан" - автомат для бойцов специальных подразделений

Все мы знаем, что «Автомат Калашникова» используется нашей армией заслуженно, ведь это оружие имеет феноменальную убойную силу и простоту. Однако у АК есть большой недостаток - точность. Вспомнив историю, мы понимаем, что низкая точность является следствием необходимости вооружить большую армию, не обладающую высокой подготовкой, но в современных реалиях все изменилось. Нынешнюю армию РФ составляют высококлассные профи, нуждающиеся в оружии, которое полностью соответствует профессиональным качествам бойцов. Таким оружием стал именно АН-94 «Абакан». В настоящее время «Абакан» используется спецподразделениями ВС и МВД России, но полный переход на эту винтовку не планируется, так как для владения «Абаканом» требуется слишком высокая подготовка бойцов.
История появления винтовки АН-94 «Абакан»
Советское правительство в конце 1970-х пришло к осознанию того, что «Автомат Калашникова» уже устарел и полностью исчерпал возможности модификации. Армия понимала, что в ближайшем будущем будет необходим переход на более совершенное оружие, именно поэтому на вооружение был взят патрон калибра 5,45 и было утверждено создание новой винтовки. Изначально под этот патрон был разработан АК-74. У этой винтовки была высокая начальная скорость, но точность страдала. Последующие пули при стрельбе не попадали в цель. Поэтому в 1978 году советское правительство объявило о конкурсе по созданию винтовки, у которой меткость будет больше в разы, чем у АК-74, а именно в 5-10 раз выше.
На конкурсе было представлено огромное количество различных образцов: автоматы с классической схемой, со сбалансированной автоматикой и со смещенным импульсом отдачи. Среди последних и был автомат Никонова. Классическая схема даже не приблизилась к необходимым требованиям, сбалансированные автоматы были уже лучше, но все равно далеки от идеала. Схема же, представленная Никоновым, полностью удовлетворяла все требования. В 1986 конструктор представил более совершенную версию «Абакана», а в 1991 году начались его испытания, где даже не самые опытные стрелки показали достаточно высокие результаты. Через три года автомат получил название АН-94 «Абакан» и стал использоваться в некоторых подразделениях ВС. Однако, несмотря на то, что АН-94 стал выпускаться серийно, заменить «Автомат Калашникова» он не смог. У АК были неоспоримые преимущества: дешевизна и простая конструкция. «Абакан» же наоборот требует высокой подготовки от бойца и отличается довольно сложной конструкцией. Именно из-за этого он в настоящее время используется только спецподразделениями нашей армии, и что будет с винтовкой в ближайшем времени не известно.
Таким образом, можно прийти к выводу, что АН-94 «Абакан» на голову выше по точности стрельбы и имеет огромное преимущество над «Автоматом Калашникова», но только во время спец. операций. Для регулярной же армии есть более простые в обращении и удобные автоматы.
Фото: Соцсети
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