Как в США создавали бомбу, меняющую ориентацию

Когда речь заходит об оружии, то тут нет никаких ограничений. И если есть способ убивать дёшево и эффективно, то однозначно на такие разработки и выделят средства. Это может показаться смешным и даже немного диким, но американцы всерьез работали над созданием такого оружия, которое в короткий срок должно было изменить сексуальные пристрастия противника. И это не в пятидесятых годах, когда наука шла рука об руку с гомофобией.

Практически недавно, в 1994 году, лаборатория ВВС Соединённых Штатов запросила у правительства средства в размере семи с половиной миллионов долларов на исследования, целью которых должно было стать создание такого феромона, который после рассеивания над позициями противника должен был в кратчайшие сроки изменять их гетеросексуальность на гомосексуальность.

Если подходить с точки зрения нормальной науки, то эта затея совершенно абсурдна. На сегодня в мире нет такого вещества, которое смогло бы моментально изменить сексуальную ориентацию такого сложного организма, как человек. Более того, в природе не существует такого вещества или феромона, который смог бы настолько сильно подействовать на человека, чтобы он просто потерял голову.

Также трудно представить, что в случае удачи в разработках это привело бы солдат к гомосексуальной оргии. Но даже если она и случилась бы, то где гарантия, что после нее у солдат снизится боевой дух. Тем более, что в американской армии есть множество офицеров, которые сделали прекрасную карьеру, являясь при этом гомосексуалистами.

Кстати говоря, сегодня в странах НАТО вполне приветствуются гомосексуальность и отношения между военнослужащими одного пола. Что может говорить о том, что там уже была испытана подобная бомба. Но имеются исторические факты о древних римлянах и спартанцах. В среде этих древних воинов процветал гомосексуализм, и это совершенно не мешало быть им мощной и свирепой военной машиной, порабощающей другие народы.

Официально американцы признались, что разрабатывали подобное оружие лишь в 2007 году. В этом же году за разработку гей оружия лаборатории ВВС США имени братьев Райт была присуждена "Шнобелевская премия". Интересно то, что на церемонию забирать премию не явился ни один представитель этой лаборатории. И, кто знает, может в темных подземных бункерах ученые США не оставляют надежду и продолжают разработку этого оружия.

Фото: Pravda. Ru

Читайте также:

Как бомбы научились попадать точно в цель?

Была ли у нацистов ядерная бомба?