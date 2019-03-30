Хаджил - как появилась технология, позволяющая сбрасывать технику с самолетов

Во время Второй мировой войны встал вопрос о доставке крупногабаритных грузов по воздуху, а поскольку к этому времени уже появились первые ракетные двигатели, то ученые и инженеры решили использовать ракетную тягу как тормозящий фактор при посадке таких грузов. Надо сказать, что сама эта идея пришла в голову той же группе учёных, которая создавала "Великий Панджандрум", о котором мы писали ранее. Если "Великий Панджандрум" был неудачным изобретением, то Хаджил был втройне неудачным.

Планировалось крепить ракетные двигатели к специальной платформе, на которой будет установлен полезный груз. Почти у самой земли двигатели должны были срабатывать и тормозить платформу. Кстати сегодня эти технологии прекрасно зарекомендовали себя в армии и даже используются при посадке аппаратов на Марс.

Само название Хаджил означало написанное наоборот имя пророка Илии. В библии есть история, которая рассказывает о том, что святой Илия возносился на небеса на колеснице, объятой огнем. Первые испытания системы Хаджил проводили на бетонных блоках. Ракеты непосредственно крепились к такому блоку и за тем его сбрасывали с высоты. Почти у самой земли ракетные двигатели включались и тормозили блок.

Первые испытания начались крайне неудачно. Два раза ракеты не смогли затормозить бетонные блоки, и они эффектно шлепались на землю, раскалываясь на куски. На третий раз ракетные двигатели оказались настолько мощными, что не только затормозили бетонную плиту, но и придали ей ускорение. Она смогла улететь на несколько десятков метров.

После каждого цикла новых испытаний систему доводили с учётом предыдущих ошибок. В конечном итоге, конструкторам удалось добиться более-менее мягкого приземления бетонного груза. И когда казалось, что удача повернулась к конструкторам лицом, пришло время испытать систему на реальной военной технике. Для испытаний командование смогло выделить два армейских джипа. От того, как пройдут эти испытания, зависела судьба всего проекта.

Но случилась беда. В результате первого испытания, джип врезался в землю на скорости почти пятьдесят километров в час и, естественно, о его целостности не могло идти и речи. А второй приземлился достаточно мягко, но в последний момент перевернулся. Вся проблема заключалась в несовершенстве ракетных двигателей того времени. Учитывая такие печальные результаты, проект был свернут. К тому же, война подходила к концу и снижалась потребность в подобной технологии. Но после войны к этой концепции вернулись снова, и благодаря новым надёжным и предсказуемым двигателям, сегодня такая технология посадки используется повсеместно.

Фото: Pravda. Ru

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