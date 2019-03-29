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Автор Редакция military.pravda.ru

Почему контрактник мог дезертировать и покончить с собой?

Силовые структуры » Министерство обороны

ЧП в Тверской области с побегом вооруженного контрактника и его возможным самоубийством говорит о том, что реформа в армии не удалась. Об этом сказал "Правде.Ру" общественный активист Сергей Кривенко.

Почему контрактник мог дезертировать и покончить с собой?. 401859.jpeg

Военнослужащий, который сбежал с оружием из воинской части в Ржеве Тверской области, найден мертвым. Следствие предполагает, что это был суицид. Погибшего звали Денис Белоусов, ему было 27 лет. Службу он проходил в должности старшины роты. Последний раз на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Белоусов написал 23 марта: "Берегите то, что вам дорого".

Как сообщает "Интерфакс", Белоусов дезертировал во время несения караула. При себе у него был автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож. Трагедию комментирует для "Правды.Ру" директор общественной инициативы "Гражданин и армия" Сергей Кривенко.

— Контрактник ведь был — не срочник, какие тут варианты такого печального исхода?

— Причин может быть очень много, начиная от личных. Но, как правило, личные причины мотивируют на проишествия срочников. Контрактник имеет больше возможностей разрулить ситуацию, списаться, позвонить. Вне служебного времени он совершенно свободный человек. Вторая причина — дедовщина, которая сильно ушла из армии, но проявления насилия остались. Переход на один год службы позволил убрать дедовщину как систему, но сегодня не только старослужащие принуждают, это делают и офицеры, землячество и так далее. Мы отмечаем, до сих пор поступает в правозащитные организации информация о таких вспышках насилия.

— С чем это связано?

— Один из основных сейчас факторов — коммерческий. В армии берут деньги за все. Не хочешь идти в наряд — плати, хочешь связаться с этим — плати, то на храм собирают — отказаться невозможно. Срочнику 2 тысячи рублей платят в месяц, а контрактник больше получает и, соответственно, есть больше возможностей с него эти деньги каким-то образом попытаться забрать. Заставляют платить за испорченное оборудование, за испорченную технику, подставляют. Это реже, но тоже происходит. Убежать с оружием — такое, действительно, давно не случалось, это запредельный поступок. Наверное, давление исключить нельзя.

— Психологи ведь есть в армии, они должны быть. Какое у вас впечатление об их деятельности?

— Армию не удалось превратить в безопасный институт, чтобы общество, наконец, вздохнуло спокойно и не очень сильно обращало внимание на проблемы безопасности прохождения службы. Причина — не удалось реформировать и создать структуру, которая отвечала бы за личный состав, за боевой дух, за дисциплину и так далее.

Все осталось как раньше, то есть за все отвечает командир, а у него просто не хватает возможностей следить за тем, что происходит среди личного состава. Должность замкомандира по личному составу то сокращали, то возвращали. Попытались 10 лет назад воссоздать корпус сержантов, но Министерство обороны не смогло подготовить достаточное количество. Потом пытались помочь командиру психологами. Это тоже не получилось. Не пошли психологи на службу. Были даже инициативы батюшек направить, создать корпус капелланов. Тоже не получилось.

Второе, что не удалось — это создать нормальную военную полицию. Она создана номинально. За правопорядком в части следит и функции расследования происшествия до сих пор возложены на командира. То есть получается, чтобы не случилось, командир сам (а во многих случаях вина командования есть в происшествиях) улики против себя должен искать.

Только в чрезвычайных случаях, когда они выходят на поверхность, он дает раппорт в следственные органы, в военную прокуратуру, чтобы пришли внешние силы и стали расследовать. Поэтому то, что расследуется сегодня — это вершина айсберга. Многие вещи скрываются. А раз они не расследуются, не получают должной оценки или расследуются по понятиям, то это тоже создает напряжение в армии.

— Такое впечатление, что доверия нет у солдат к структурам, конкретным людям, которые должны их защитить, которым можно рассказать, что происходит, пожаловаться.

— Да, именно. Должен быть отец солдатам — либо сержант, либо как раньше политрук был, который следил за нравственным, моральным состоянием. Должно быть звено, которое этим занимается и в его функции входит только отслеживание состояния военнослужащих, как таковых.

Фото: Денис Белоусов, VKontakte 

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Темы политруки Тверская область российская армия
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