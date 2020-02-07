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Автор Ирина Гусакова

Битва при Карансебеше: пьяные австрийцы сражались сами с собой

Силовые структуры

Во время войны между Турцией и Австрией войска последней неожиданно столкнулись возле Карансебеша с противником умелым, опасным и хитрым. Еще большим удивлением было для них то, что сражались они сами с собой и со слишком большим количеством выпитого шнапса.

В сентябре 1788 года армия Османской империи вошла в город Карансебеш

Турки обнаружили австрийцев в хаосе, а город полуразрушенным после того, как его защитники сражались друг с другом в результате чрезмерных алкогольных возлияний.

Битва при Карансебеше, свершившаяся между пьяными австрийскими кавалеристами и другими воинскими частями, позволила туркам с легкостью захватить город.

С 1787 по 1791 годы шла Австро-турецкая война

Возглавлял австрийцев серьезно больной император Иосиф II.

Австрийская империя была ослаблена не только этим фактом, но и тем, что состояла из множества не самых дружественных на тот момент наций.

В ее армии были люди из Чехии, Германии, Франции, Хорватии, Сербии и Польши. Нередко из-за большого количества языков они просто не понимали друг друга.

Ко времени битвы при Карансебеше австрийцы сражались с турками за контроль над Дунаем.

В ночь на 17 сентября австрийская кавалерия отправилась в разведывательный патруль.

По пути солдаты наткнулись на путешественников, которые разбили лагерь на другой стороне реки. Странники предложили солдатам выпить. Те приняли предложение и пили всю ночь.

Посреди этого пира к ним пожелали присоединиться пехотинцы из их же армии, но им было отказано. Из-за этого началась драка. Вскоре раздались выстрелы. В самом же городе не было ни пьянки, ни драки.

Все ждали турок. Когда со стороны реки послышались выстрелы, трезвые австрийские солдаты вполне разумно предположили, что враг приближается к городу. Они стали кричать, что турки близко. Это услышали их пьяные товарищи. Они бросились на помощь.

Увидев в темноте приближающиеся войска, трезвые защитники города открыли огонь, приняв их за турок. Пьяные солдаты ответили выстрелами. То ли поняв, что совершают ошибки, то ли просто для того, чтобы разобраться в ситуации, несколько немецких офицеров закричали «хальт», то есть «стоп» по-немецки. Но из-за языкового барьера многим солдатам послышалось, что кто-то кричит «аллах», как то делали турки во время боя. Вместо того, чтобы остановиться, бойня продолжилась с новой силой.

Хаос разрастался в австрийском лагере, и разгоралась битва при Карансебеше. К утру погибло или было ранено более тысячи австрийцев. Только при свете солнца они поняли свою чудовищную ошибку. Когда через два дня к городу пришли турки, им не потребовалось даже проводить тщательно спланированную атаку.

Австрийская армия была небоеспособна и оставила город, отдав его туркам. До сих пор некоторые историки отказываются признавать случившейся битву при Карансебеше, настолько глупой выглядит сама идея, что пьяные войска могут целую ночь сражаться против своих же людей.

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