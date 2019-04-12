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Автор Евгений Даманцев

Переднеазиатское фиаско "Лайтнингов". Как Су-35С занял новый эшелон конкурентоспособности

Силовые структуры » Министерство обороны

Ни для военных экспертов, ни для подкованных в сферах авиакосмических технологий и ракетного вооружения обозревателей уже давно не является секретом тот факт, что штаб-квартиры ведущих американских военно-промышленных и аэрокосмических корпораций "Raytheon", "Lockheed Martin" и "Boeing", в угоду повышения конкурентоспособности своей продукции, склонны многократно завышать её истинные тактико-технические параметры. Порой, при активном содействии со стороны западных СМИ, они даже не гнушаются лживых "антирекламных вбросов" в медиапространство, призванных максимально подорвать имидж таких российских и китайских военно-промышленных гигантов, как "ПАО Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", а также "Chengdu" и "Shenyang".

Переднеазиатское фиаско

Подобная методика по сей день используется компанией "Локхид Мартин" для привлечения внимания оборонных ведомств европейских, ближневосточных и азиатских государств к далеко не лучшим многоцелевым истребителям 5-го поколения F-35A "Lightning". Тем не менее, к сколько-нибудь ощутимому результату данная практика так и не привела, что было отлично отражено в желании Египта приобрести партию из 20 тяжёлых сверхманевренных истребителей поколения "4++" Су-35С, превосходящих большинство типов истребителей противника в ближнем воздушном бою благодаря наличию системы отклонения вектора тяги двигателей АЛ-41Ф1С, а в дальнем — за счёт бортового радиолокационного комплекса Н035 "Ирбис-Э", обнаруживающего воздушные объекты с эффективной отражающей поверхностью 1,5 кв. м на удалении 320 км. Размещённый на борту F-35A радар с активной фазированной антенной решеткой AN/APG-81 обнаруживает подобные на расстоянии около 150 км.

Но возникает вполне логичный вопрос: почему Минобороны Египта не желает следовать израильскому примеру и "не под каким соусом" не рассматривает возможность подписания контракта на приобретение F-35A? Ведь в качестве главного "козыря", перекрывающего все дальностныехарактеристики нашего бортового радара "Ирбис-Э", специалисты из "Локхид" предлагают сверхмалую эффективную отражающую поверхность своего истребителя, которая, по официальным данным, едва приближается к 0,0015 кв. м. Да и сам Каир, несмотря на потепление отношений с Москвой и интенсификацию военно-технического сотрудничества (как мы помним, на протяжении последних 5 лет были реализованы контракты по С-300ВМ "Антей-2500" и истребителям МиГ-29М2), решил не ограничивать себя в многомиллиардных сделках с французской "Дассо" и американской "Боинг" на покупку 24 истребителей "Рафаль" и 10 ударных вертолётов AH-64E "Apache". Ответ на вышеприведенный вопрос кроется в небезынтересном инциденте, произошедшем в нейтральном воздушном пространстве над Восточным Средиземноморьем (близ воздушного пространства Ливана) весной 2018 года. Как известно, израильская модификация данных машин (F-35I "Adir") посеяла в сознании потенциальных заказчиков большие сомнения относительно эффективной отражающей поверхности (уровня радиолокационной заметности) своего планера, появившись в близ Бейрута с установленным линзами Люнеберга.

Если опираться на тот факт, линзы Люнеберга размещаются на поверхности планера малозаметного истребителя для сокрытия его реальной эффективной отражающей поверхности от вражеских РЛС методом увеличения ЭПР до показателей обыкновенного истребителя 4-го поколения (3 — 10 кв. м), то не трудно предположить, что командование ВВС Израиля (Хель Хаавир) опасалось определения реального показателя радиолокационной заметности своего F-35I посредством российских обзорных радаров 9С15М2 "Обзор-3", приданных зенитно-ракетной системе С-300В4, дислоцированной в Тартусе. А учитывая тот момент, что Тартус находится в 150 км от точки барражирования израильского F-35I, становится ясно, что ЭПР этого истребителя доходит до 0,2 — 0,3 кв. м., абсолютно не соответствуя цифрам, приведенным американскими военно-новостными изданиями.

Именно на такой дистанции радиолокационные средства зенитно-ракетной системы С-300В4 могут запеленговать разрекламированный американский истребитель F-35I в любой модификации. Более того, столь внушительная ЭПР разрекламированного американского "стелс-файтера", поступившего на вооружение 140-й эскадрильи израильских ВВС, обуславливала ещё и вероятность создания шаблонного электродинамического портрета всего семейства F-35A при различных ракурсах сближения с нашими истребителями. С этой задачей вполне мог бы справиться радар с пассивной фазированной антенной решеткой "Ирбис-Э", размещённый на одном из оперативно прибывших к ливанской границе Су-35С. Это и стало причиной маскировки израильских F-35I посредством линз Люнеберга.

Данное событие является ничем иным, как железным опровержением уникального стелс-потенциала истребителей, строящихся в рамках наиболее амбициозной 1,3-триллионной программы "Joint Strike Fighter". И это не говоря уже о наличии целого ряда лётно-технических "брешей" истребителей семейства F-35, включая малый радиус действия (1080 км), низкую угловую скорость разворота, ограниченную 1900 км/ч скорость полёта, а также посредственные разгонные качества.

Фото: Pravda. Ru

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Темы F-35 армия авиация аналитика истребители военные новости
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Переднеазиатское фиаско "Лайтнингов". Как Су-35С занял новый эшелон конкурентоспособности
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