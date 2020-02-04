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Автор Диана Гаврилова

"Звуковая кошка" - необычное шпионское приспособление агентов ЦРУ во время холодной войны

Силовые структуры

1960-е годы были странным временем.  Вот вам такой пример - проект ЦРУ, известный как Acoustic Kitty. Это был законный проект Управления ЦРУ по науке и технике с намерением использовать кошек для слежки за советскими посольствами во время холодной войны. 

Акустическая Китти принимает форму

Идея заключалась в том, чтобы разместить кошку в определенных местах, таких как подоконники, парковые скамейки или мусорные баки, - чтобы записывать звуки из окружающей среды, которые затем передавались обратно оперативникам ЦРУ.

Идея возникла после того, как офицеры ЦРУ заметили, что во время попытки прослушать одного конкретного главы государства в этом месте кишели дикие кошки. Они заметили, что кошки бродили по помещению, не привлекая чьего-либо внимания.

Причастные агенты полагали, что обученные кошки пойдут туда, где они услышат интересные звуки - потому что, очевидно, кошкам будет интересно крутиться рядом с советскими чиновниками. Из-за их небольшого размера и несерьезности восприятия, кошки оставались незамеченными, когда проходили мимо во время записи звуков, поэтому рассуждения шли на эту тему велись довольно долго.

ЦРУ приняло на работу ветеринарного врача, чтобы выполнить часовую процедуру на контрольной кошке. Он имплантировал маленький радиопередатчик на шею кошки, микрофон в ушной канал и почти невидимый провод на меху, который соединял два устройства. 

Подготовка к тренировке

Затем ЦРУ направляли кошек на тренировочный процесс, призванный научить их тому, что именно она должна была слушать.

Концепция проекта «Звуковая кошка» заключалась в том, что, в отличие от механического жучка, у кошачьего уха была улитка, как и человеческое ухо, которое могло отфильтровать наш нерелевантный шум. Но одной из проблем были батареи, используемые для подключения устройства записи и передачи. Так как кошки маленькие, они были ограничены использованием только самых маленьких батарей, что не позволяло много времени записи.

Другая проблема заключалась в том, что кошка могла проголодаться.  Ученые обнаружили, что кошка уйдет с работы, когда станет голодной, поэтому они вставили еще один провод, чтобы отменить этот рефлекс.

Первой задачей проекта «Звуковая кошка» после тренировочного процесса было прослушивание двух мужчин в парке за пределами советского комплекса в Вашингтоне, округ Колумбия. В буквальном случае «любопытство убило кошку» произошла еще одна загвоздка. После того, как кота выпустили возле парка, его сбила такси и тотчас убила. «Они сидели в фургоне со всеми распознающими устройствами, а кот был мертв. Он даже не добрался до места назначения.

Проект был официально прекращен в 1967 году. Хотя он был недолгим, он был дорогостоящим.  ЦРУ потратило 20 миллионов долларов на данный проект.

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Силовые структуры
"Звуковая кошка" - необычное шпионское приспособление агентов ЦРУ во время холодной войны
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