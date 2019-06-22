США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне

Объединенный комитете начальников США 11 июня, то ли по ошибке, то ли вполне осознанно выложил на короткое время в открытый доступ новую доктрину о ядерных операциях Пентагона. Документ был через некоторое время удален с сайта ведомства, но в сеть он утёк.



«Мы в рай, а они просто сдохнут»: Путин о ядерной доктрине РФ

Сама по себе, как отмечают военные эксперты, доктрина не содержит каких-то секретных сведений. Но интересна она тем, что в не четко прописано, когда и при каких условиях Штаты готовы использовать ядерное оружие. И вот тут внезапно оказалось, что в Штатах могут применить ядерные ракеты разной степени мощности и в ходе, наступательных, например, операций, чтобы «кардинально изменить ход войны в выгодную для США сторону».

В частности, в документе заявлено, что Соединенные Штаты будут использовать ядерное оружие для «создания условий достижения преломляющих результатов и восстановления стратегической стабильности», для «ограничения ущерба или завершения конфликта на условиях, выгодных для США, их союзников и партнеров».

А также, в доктрине говорится, что «задействование ядерного оружия может радикальным образом изменить или ускорить ход военной кампании. Ядерное оружие может быть применено в ходе кампании при наличии вывода о том, что США ее проигрывают, при риске утраты контроля или же для эскалации конфликта с целью достижения мира на более выгодных для США условиях».

Интересно тут то, что в последние годы американцы обвиняли в таких стратегиях Россию. Естественно, не утруждая себя поиском доказательств. К слову, ядерная доктрина РФ предполагает использование ядерного оружия только в оборонительных целях, в качестве «удара возмездия». То есть, мы официально заявляли и заявляем, что не будем стрелять первыми.

Как отметил российский замглавы МИД РФ Сергей Рябков, «Это определенный поведенческий стандарт, алгоритм, который сложился у наших американских коллег: обвинять других в том, что они сами предпринимают, понимая, что это является отходом от ранее согласованных договоренностей, общепринятых норм и принципов международного права, но при этом находить виноватых, возлагать вину на других».

При этом он подчеркнул, что «вначале пошла волна обвинений России в том, что мы якобы каким-то образом переформатируем свои планы применения ядерного оружия, а в итоге получается, что сама американская сторона действует именно таким образом».

Здесь, кстати, стоит вспомнить реакцию либеральной общественности на слова президента РФ Владимира Путина, что ему, как гражданину России, «мир без России не нужен» как раз в контексте ответного применения ядерного оружия. Тогда пацифисты самого разного толка обвинили Путина в агрессии, милитаризме и назвали чуть ли не «ядерным маньяком». Очень странно, что ничего подобного не слышно в адрес властей США сейчас. Хотя нет, не странно.

Кстати, как отмечают эксперты, и сам потенциальный противник в новой доктрине изменился. В прошлом документе, датированном 2005 годом Россия называлась «партнером», а применять ядерное оружие США планировали против террористов и «государств-изгоев». Сейчас прямо страны, которые видятся Штатам «противниками» не называются, но судя по тому, что в доктрине указывается «угроза наращивания ядерного вооружения потенциальным противником» речь может идти и о России, и о Китае.

В общем, шутка про «обезьяну с гранатой» приобретает теперь откровенно зловещие коннотации.

С другой стороны, безопасность России надежно обеспечена. Об этом, кстати, на «Прямой линии» 20 июня заявлял и Владимир Путин. У нас есть гиперзвуковые ракеты, которые обеспечивают партите с США на многие годы вперёд. С другой стороны, постоянно совершенствуется и российская система ПРО.

Однако, сам доктринальный посыл США о том, что они могут себе позволить использовать ядерные вооружения в «обычных конфликтах», всё же настораживает. Тем более, у США уже был такой опыт в годы Второй Мировой Войны. Они нанесли удары по японским Хиросиме и Нагасаки, что стало чудовищной трагедией и для Японии, да и для всего остального мира. И кажется, этот горький исторический опыт американцев не научил ничему.