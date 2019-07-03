Подводник сомневается в версии Минобороны о причинах гибели "Лошарика"

Версия о взрыве газа на "Лошарике", которую выдвинули норвежцы и опровергает Минобороны, вполне имеет право на существование, считает командир атомной подводной лодки К-219 Игорь Британов. По его слвам, непонятно, почему подводники не воспользовались средствами индивидуальной защиты.



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Западные СМИ отреагировали на гибель российских подводников на атомной подводной мини-лодке "Лошарик" а Баренцовом море. Так, британская Mirror называет причиной "загадочный пожар" и указывает, что Москва опровергла заявления о взрыве газа. "Министерство обороны России опровергло сообщения Норвегии о том, что русские допустили взрыв газа", — пишет Mirror. Газета указывает, что подводники приписаны к "совершенно секретной" воинской части № 45707, базирующейся в Петергофе. "Если это подтвердится, это означает, что инцидент наносит серьезный ущерб российским военным", — считает Mirror. Указывается, что потери огромны — более половины экипажа — 14 человек погибли, 10 доставлены в больницу.

По версии Минобороны РФ, "пожар вспыхнул на борту глубоководного научно-исследовательского судна, которое делало биометрические замеры дна мирового океана", а экипаж "отравился продуктами горения". Президент России Владимир Путин в разговоре с министом обороны Сергеем Щойгу признал, что "это не обычное судно".

Западные наблюдатели сомневаются, что судно занималось научными исследованиями. "Обычно это прикрытие для различных видов работ, проводимых на морском дне", таких как прокладка кабелей, сказал один военный эксперт Mirror. Газета The Sun сообщает, что глубоководное исследовательское судно "Лошарик" является совершенно секретным "диверсионным кораблем", и оно проводило военную разведку в российских территориальных водах.

Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, подводная мини-лодка "Лошарик" — это многоцелевой аппарат, предназначенный не только для прокладки кабелей, но и для работы с объектами на глубине. "Были случаи, когда падали самолеты с секретной аппаратурой, ее доставали", — пояснил эксперт. С этих же аппаратов снимают буи, которые ставят американцы для фиксирования передвижения подводных лодок, продолжил он.

По мнению эксперта, наиболее вероятная версия — это "пожар, вызванный либо замыканием проводки, либо неосторожным обращением с горючими материалами". "Это принципиальный вопрос, связанный с поломками нашей военной техники, которые мы часто наблюдаем в последнее время", — отметил Михаил Александров. В значительной степени это происходит потому, что не вовремя проводятся профилактические работы или их уровень низкий. "Потому что экономят наши эффективные менеджеры, либералы, пытаются сократить персонал, урезать расходы, ищут, где бы сэкономить. В итоге страдает безопасность наших людей".

Что касается подрыва авторитета России, то, по словам, эксперта, "любая авария подрывает авторитет любой страны". "Но военная техника — такая вещь, что полностью избежать аварий нельзя, и у американцев и англичан — тоже аварии случаются". Михаил Александров полагает, что тема потери нашего авторитета раздувается искусственно.

Со своей стороны, командир атомной подводной лодки К-219, погибшей в 1986 году в водах Атлантического океана, Игорь Британов согласился с тем, что основная причина аварии в неполадках в электрооборудования, "где произошло короткое замыкание". "Там везде проходят трубопроводы с воздухом, с маслом и прочее, то есть, есть, чему гореть. Это основное. А, второе, есть приборы, которые работают в нагретом до высокой температуры состоянии. Они могли дать неисправность. Тем более, если бы на них попала какая-нибудь горючая штука: или масло, или еще что-нибудь", — отметил подводник для "Правды.Ру".

Игорь Британов был удивлен, что так много погибших — 14 человек, якобы "отравившихся продуктами горения". Он пояснил, что у каждого человека на подлодке имеется, "как минимум, два аппарата защиты органов дыхания". Это индивидуальный дыхательный аппарат, "который с тобой постоянно и носится через плечо или, когда ты спишь, находится рядом с койкой". Есть и специальный аппарат для выхода на поверхность и индивидуальный дыхательный аппарат, для длительного нахождения в нем, противогазы есть разные и так далее.

"И первое, что делает подводник при аварии, пожаре в отсеке — одевает изолирующий дыхательный аппарат. Потому что в ином случае, ты через полминуты умрешь и ничего не потушишь", — сказал эксперт. Он добавил, что при пожаре также положено задраить отсек, и это делают те, кто в нем находится. И они не имеют право без команды его покинуть.

"У них есть 20 минут, чтобы, одев индивидуальный аппарат, разобраться в обстановке, найти свой или соседский аппарат, в котором можно час, два и три работать и заниматься потом тушением и всем прочим". Даже "за эти 20 минут", по словам Игоря Британова, на "Лошарике" "все могли потушить, так как это небольшое помещение и каждый знает, где чего лежит". "Не понятно, почему не успели, но если был объемный газовый взрыв, когда все потеряли сознание сразу же — это другой вариант", — отметил подводник.

Такой взрыв, по его словам, бывает при резком поступлении воздуха в отсек: давление повышается, кислород вспыхивает, люди теряют сознание и задыхаются.

"Бывает, просто проносится как молния, а бывает как взрыв. Есть разные варианты взрывов, но, чаще всего, это воздух. Сразу большой объем выгорает, и потом уже не воздух горит, а все прочее, что есть в отсеке", — констатировал Игорь Британов.

Как сообщала "Правда.Ру" родственники погибших подводников на аргентинской лодке "Сан-Хуан" подозревают, что правительство утаивает от них тайну гибели субмарины.

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