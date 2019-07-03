Установлена личность четвертого погибшего подводника

В Telegram-канале Baza появилась информация о том, что установлена личность четвертого погибшего на субмарине АС-12 "Лошарик". Сообщается, что им оказался Денис Опарин из поселка Оленья Губа, Мурманская область.

Известно, что за несколько дней до этого Опарин отметил свое сорокалетие. Как сообщают некоторые средства массовой информации, отцом погибшего подводника является Герой России, капитан первого ранга Александр Иванович Опарин, который в 2000 году принимал участие в спасательной операции на месте гибели атомной подводной лодки "Курск".

Ранее сообщалось, что среди погибших подводников был и капитан первого ранга, командир пострадавшей субмарины Денис Долонский. Отмечается, что в прошлом году Долонский получил звание Героя России за экспедиции в Арктику и Антарктику. Кроме того, погибли испытатель глубоководной военной техники, Герой России Николай Иванович Филин и капитан первого ранга Андрей Воскресенский. Также говорилось и о том, что на пострадавшей подводной лодке несли службу исключительно представители элиты Военно-морского флота — подводники со званием не ниже капитана третьего ранка.

Отметим, что сейчас известно о 14 погибших. Порядка пяти человек уже доставлены в медицинские учреждения.

Напомним, что 1 июля на борту глубоководной субмарины АС-12 "Лошарик" начался пожар. Как сообщают представители российского оборонного ведомства, информация о том, что на борту был взрыв газа, является недействительной. На данный момент проходит проверка, которая должна установить причины трагедии.

Фото: Pravda.Ru

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