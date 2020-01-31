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Автор Ксения Семенова

Нормандское завоевание Англии и армия язычников

Силовые структуры

Существует распространенный миф, что Британия трижды переживала вторжение, это были римляне, саксы и нормандцы. Конечно же, это не так, и в действительности насчитывается, по меньшей мере, десять успешных вторжений.

 

Великая армия язычников

Эта армия наводила ужас на англосаксонскую Британию на протяжении 13 лет, подчинив себе королевства Восточная Англия и Южная Нортумбрия и причинив немало разрушений.

К 877 году Уэссекс был единственным англосаксонским королевством, которое производило организованное сопротивление.

Вторжение было остановлено Альфредом Великим и его армией в битве при Эдингтоне, которая привела к заключению Ведморского договора, по которому один из военачальников викингов, Гутрум, согласился стать христианином, принять англосаксонское имя и стать крестным сыном Альфреда.

В обмен официальная граница была обозначена между землями саксов и викингов. Следы присутствия викингов до сих пор сохраняются в нормандских названиях местностей и поселений в северо-западной Англии.

Нормандское завоевание

Викинги же, пусть и ненамеренно, сыграли значительную роль и во время вторжения Вильгельма Завоевателя веком позднее.

Английский король Гарольд только что одержал верх над норвежским королем Харальдом в битве возле Йорка, когда он услышал, что в южной Англии высадился новый претендент на английский трон, герцог Вильгельм Нормандский.

Гарольд оставил небольшой гарнизон, а сам бросился навстречу новому врагу. На протяжении нескольких недель его войско каждый день совершало длинные переходы.

С армией Вильгельма он встретился возле Гастингса и потерпел сокрушительное поражение в произошедшем сражении.

Гарольд умер на поле боя, но считавшаяся многие годы истиной версия его гибели от попадания стрелы в глаз ныне считается ошибочной.

Вильгельм теперь мог спокойно заявить о своих правах на трон, так как двое других претендентов были мертвы. При этом ему пришлось на протяжении следующих шести лет иметь дело с одним нескончаемым восстанием.

Вильгельм принес в средневековую Англию феодальную систему, создал новую налоговую систему и вместе со своими сторонниками понастроил замков, чтобы укрепить свою власть.

Но если бы не викинги, измотавшие войско Гарольда и вынудившие его уйти далеко на север, едва ли Вильгельму удалось бы одержать столь решительную победу.

Фото: zviazda.by

Темы англия язычники нормандия
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Силовые структуры
Нормандское завоевание Англии и армия язычников
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