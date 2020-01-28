Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Татьяна Питерякова

Неожиданно: 3 самые необычные войны в истории человечества

Силовые структуры

Война - это всегда страшно и глупо, и неважно, сколько часов или лет она идет, и какое количество крови пролито за это время. Иногда ее причины бывают самые неожиданные, но и во время таких войн солдаты поют, беседуют и вспоминают близких.

Англо-Занзибарская (1896 год)

Эта война была самой короткой за всю историю человечества. Длилась она всего 38 минут. Недаром о ней идет речь в Книге рекордов Гиннеса.

  • Она началась 27 августа. И менее часа спустя - закончилась.

Ее причина - смерть занзибарского султана. Халид, занявший трон после этого, людям не нравился - они желали, чтобы правителем стал Хамуд бин Мухаммед.

Назначать правителя без совещания с британским консулом никто не имел права, поэтому Халиду было приказано сойти с трона. Однако вместо этого он стал готовить вооруженное сопротивление. В его распоряжении было всего 2800 человек и единственная пушка на корабле.

Война началась с того, что англичане привели к острову 3 крейсера и начали обстрел.

В итоге в строю занзибарцев оказалось 500 человек убитых и раненых, тогда как у британцев пострадал лишь один, и то случайно.

Свиная (1859 год)

В то время североамериканский материк занимали Канада, США, русские колонии и оставшаяся часть Соединенного Королевства.

  • Все началось 15 июня. Американский фермер Лайман застрелил в собственном огороде чужого хряка.

Тот уже не в первый раз поедал картошку Лаймана, за что и был жестоко наказан. Его хозяином оказался ирландец Гриффин, которому его земля досталась от англичан. Лайман предложил компенсировать столь значимый хозяйский убыток, заплатив $10. Однако тот согласился только на $100. Между мужчинами вспыхнул скандал.

  • Британцы попытались арестовать Лаймана, а американские поселенцы призвали на помощь армию.

На «поле брани» прибыли генерал Уильям Харни и его 66 солдат. Это насторожило британцев - они решили, что американцы хотят завладеть всей землей, поэтому прислали на помощь Гриффину 3 корабля.

  • Все было готово к бою, но никто его не начинал.

Вместо этого обе стороны решили держать оборону.

Вскоре вести о завязавшейся войне достигли Лондона и Вашингтона. Политики были удивлены событиями на периферии.

  • В итоге президенты двух стран встретились и закрыли дело - оставили все как есть.

Война в Приднестровье (1992 год)

Эта война продолжалась 5 месяцев и унесла жизни 1000 человек.

  • По-другому ее называли «пьяной» - днем солдаты и офицеры вели бой друг с другом, а ночью вместе пили и поминали убитых.

После распада СССР не вся Молдавия захотела подчиняться новому строю:

  • треть ее населения решила примкнуть к Румынии - это те, кто знал румынский язык,
  • остальные же, его не знавшие, хотели стать жителями Украины или России.

Все ссорились и заливали горе вином, которого хватало всем. Бомбили, резали, стреляли.

Войны порой начинаются неожиданно. И только умные правители в состоянии их предупредить или своевременно остановить.

Фото: colectivoepprosario.blogspot.com

Темы война причины
Актуальная аналитика
Авто
Насколько важен контроль давления в шинах?
Силовые структуры
Неожиданно: 3 самые необычные войны в истории человечества
Новости спорта
Кризис российской легкой атлетики: последствия дела Лысенко
Новости Все >
Эксперты: что происходит с энергией тела человека после смерти
Китайские врачи бреются налысо и носят памперсы
Борис Грачевский с молодой супругой ждут пополнения в семье
В Астрахани отец в течение 14 лет насиловал свою дочь
Кокорин подтвердил информацию об исключении из состава "Зенита"
Олег Газманов показал фото отдыха на Мальдивах
В Боткинской больнице появится медпункт с вертолетной площадкой
Embraer 170 экстренно приземлился в Новосибирске
Орбакайте сломала лодыжку. Все концерты отменены
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Последние материалы
Эксперты: что происходит с энергией тела человека после смерти
Китайские врачи бреются налысо и носят памперсы
Борис Грачевский с молодой супругой ждут пополнения в семье
В Астрахани отец в течение 14 лет насиловал свою дочь
Кокорин подтвердил информацию об исключении из состава "Зенита"
Насколько важен контроль давления в шинах?
Олег Газманов показал фото отдыха на Мальдивах
В Боткинской больнице появится медпункт с вертолетной площадкой
Embraer 170 экстренно приземлился в Новосибирске
Орбакайте сломала лодыжку. Все концерты отменены
Популярное
Шоу-бизнес
Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной

Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.

Отек мозга диагностировали у Оксаны Воеводиной
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Шоу-бизнес
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Шоу-бизнес
Ответила "да": Манукян сделал предложение Бузовой
Василий Амирджанов Диктатура нравов: принуждение к извинениям стало нормой Василий Амирджанов Соломон Соловьев Луч романтизма в царстве цинизма - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Чего ждать от коронавируса Игорь Буккер
Комментарии
National Interest назвал малозаметным и смертоносным новый БПЛА С-70
Телеведущий Соловьев расплакался на программе
В Санкт-Петербурге пропал актер Евгений Романцов
В Кремле прокомментировали возможную отставку Михаила Игнатьева
Глава района Хакасии получил условный срок за нападение на журналиста
Миро назвала Галкина и его соседей "мерзавцами"
Платошкин выступил с критикой предложений Путина по изменению Конституции
Эксперт: никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
Послание президента - диверсификация власти
Карабах остался в СССР, когда Азербайджан из него вышел
Эксперт: никто в ПАСЕ с Россией конструктивно общаться не хочет
На Украине захотели репараций и часть Алмазного Фонда России
На Украине речь Зеленского в Польше посчитали "идиотизмом"
Канадскую спортсменку простили за допинг. Она оправдалась сексом
Уткин: Кокорин в "Зените" получает 20 тыс. рублей
Эксперты посчитали прибавку к пенсии россиян после реформы
Эксперты уточнили вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Отиева раскритиковала Малахова за съемку на скрытую камеру
На Украине речь Зеленского в Польше посчитали "идиотизмом"
С уральца требуют 17 млн рублей за подключение дома к газопроводу
Губернатор Подмосковья рекомендовал помиловать Нааму Иссахар
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ