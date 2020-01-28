Неожиданно: 3 самые необычные войны в истории человечества

Война - это всегда страшно и глупо, и неважно, сколько часов или лет она идет, и какое количество крови пролито за это время. Иногда ее причины бывают самые неожиданные, но и во время таких войн солдаты поют, беседуют и вспоминают близких.

Англо-Занзибарская (1896 год)

Эта война была самой короткой за всю историю человечества. Длилась она всего 38 минут. Недаром о ней идет речь в Книге рекордов Гиннеса.

Она началась 27 августа. И менее часа спустя - закончилась.

Ее причина - смерть занзибарского султана. Халид, занявший трон после этого, людям не нравился - они желали, чтобы правителем стал Хамуд бин Мухаммед.

Назначать правителя без совещания с британским консулом никто не имел права, поэтому Халиду было приказано сойти с трона. Однако вместо этого он стал готовить вооруженное сопротивление. В его распоряжении было всего 2800 человек и единственная пушка на корабле.

Война началась с того, что англичане привели к острову 3 крейсера и начали обстрел.

В итоге в строю занзибарцев оказалось 500 человек убитых и раненых, тогда как у британцев пострадал лишь один, и то случайно.

Свиная (1859 год)

В то время североамериканский материк занимали Канада, США, русские колонии и оставшаяся часть Соединенного Королевства.

Все началось 15 июня. Американский фермер Лайман застрелил в собственном огороде чужого хряка.

Тот уже не в первый раз поедал картошку Лаймана, за что и был жестоко наказан. Его хозяином оказался ирландец Гриффин, которому его земля досталась от англичан. Лайман предложил компенсировать столь значимый хозяйский убыток, заплатив $10. Однако тот согласился только на $100. Между мужчинами вспыхнул скандал.

Британцы попытались арестовать Лаймана, а американские поселенцы призвали на помощь армию.

На «поле брани» прибыли генерал Уильям Харни и его 66 солдат. Это насторожило британцев - они решили, что американцы хотят завладеть всей землей, поэтому прислали на помощь Гриффину 3 корабля.

Все было готово к бою, но никто его не начинал.

Вместо этого обе стороны решили держать оборону.

Вскоре вести о завязавшейся войне достигли Лондона и Вашингтона. Политики были удивлены событиями на периферии.

В итоге президенты двух стран встретились и закрыли дело - оставили все как есть.

Война в Приднестровье (1992 год)

Эта война продолжалась 5 месяцев и унесла жизни 1000 человек.

По-другому ее называли «пьяной» - днем солдаты и офицеры вели бой друг с другом, а ночью вместе пили и поминали убитых.

После распада СССР не вся Молдавия захотела подчиняться новому строю:

треть ее населения решила примкнуть к Румынии - это те, кто знал румынский язык,

остальные же, его не знавшие, хотели стать жителями Украины или России.

Все ссорились и заливали горе вином, которого хватало всем. Бомбили, резали, стреляли.

Войны порой начинаются неожиданно. И только умные правители в состоянии их предупредить или своевременно остановить.

Фото: colectivoepprosario.blogspot.com