Неожиданно: 3 самые необычные войны в истории человечества

Война - это всегда страшно и глупо, и неважно, сколько часов или лет она идет, и какое количество крови пролито за это время. Иногда ее причины бывают самые неожиданные, но и во время таких войн солдаты поют, беседуют и вспоминают близких.
Эта война была самой короткой за всю историю человечества. Длилась она всего 38 минут. Недаром о ней идет речь в Книге рекордов Гиннеса.
Ее причина - смерть занзибарского султана. Халид, занявший трон после этого, людям не нравился - они желали, чтобы правителем стал Хамуд бин Мухаммед.
Назначать правителя без совещания с британским консулом никто не имел права, поэтому Халиду было приказано сойти с трона. Однако вместо этого он стал готовить вооруженное сопротивление. В его распоряжении было всего 2800 человек и единственная пушка на корабле.
Война началась с того, что англичане привели к острову 3 крейсера и начали обстрел.
В итоге в строю занзибарцев оказалось 500 человек убитых и раненых, тогда как у британцев пострадал лишь один, и то случайно.
В то время североамериканский материк занимали Канада, США, русские колонии и оставшаяся часть Соединенного Королевства.
Тот уже не в первый раз поедал картошку Лаймана, за что и был жестоко наказан. Его хозяином оказался ирландец Гриффин, которому его земля досталась от англичан. Лайман предложил компенсировать столь значимый хозяйский убыток, заплатив $10. Однако тот согласился только на $100. Между мужчинами вспыхнул скандал.
На «поле брани» прибыли генерал Уильям Харни и его 66 солдат. Это насторожило британцев - они решили, что американцы хотят завладеть всей землей, поэтому прислали на помощь Гриффину 3 корабля.
Вместо этого обе стороны решили держать оборону.
Вскоре вести о завязавшейся войне достигли Лондона и Вашингтона. Политики были удивлены событиями на периферии.
Эта война продолжалась 5 месяцев и унесла жизни 1000 человек.
После распада СССР не вся Молдавия захотела подчиняться новому строю:
Все ссорились и заливали горе вином, которого хватало всем. Бомбили, резали, стреляли.
Войны порой начинаются неожиданно. И только умные правители в состоянии их предупредить или своевременно остановить.
Фото: colectivoepprosario.blogspot.com
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