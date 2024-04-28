Сводка с фронта: прорвана оборона под Харьковом, весь Авдеевский фронт ВСУ потеряли за месяц

Весь авдеевский участок ВСУ потеряли за месяц, освобождена Кисловка

3:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем военную сводку на воскресенье, 28 апреля.

Фланги Авдеевки

После взятия Бердычей фронт откатывается — группировка "Отважных" продолжает гнать боевиков киевского националистического режима всё дальше от города Авдеевки, освобождая Донбасс.

Украинские военные эксперты тоже признали потерю Бердычей, публикуя у себя новые карты с движением группировки "Центр" ВС РФ в селе Керамик.

"Русские захватили Бердычи, вывесив на западных окрестностях села свой флаг. Бои к западу от Бердычей продолжаются. ВСУ ведут арьергардные бои. Удерживать линию столкновения в нынешнем виде невозможно, поэтому уход с северных окраин села является вынужденной мерой", — утверждает укроресурс.

Также освобождено Новокалиново и продолжаются бои за город Красногоровку, где армия России зачищает завод огнеупорных материалов и готовится к продвижению в восточную и северную части населённого пункта. В Очеретино заканчивается зачистка. Фактически, весь авдеевский участок ВСУ потеряли за месяц.

Также в Авдеевке найдены захоронения мирных жителей со следами пыток. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

"Руки связаны за спиной, ноги были перемотаны скотчем. Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки", — отметил он.

Артемовское направление

Здесь российские Вооружённые силы России перешли к активным действиям и наступают. По всей ширине линии боевого соприкосновения российские бойцы начинают усиливать давление на оборону националистических подразделений после того, как контратаки резервов ВСУ практически выдохлись. Южнее микрорайона "Канал" в городе Часове Яре русская армия ещё немного продвинулась вперёд. Серьёзных подвижек пока нет, но инициатива уже на стороне российских подразделений.

Купянское направление

На этом фронте произошел весьма неприятный для Вооружённых сил Украины сюрприз — давлением и мощью российские бойцы фактически выбили противника из посёлка Кисловка, важного укреплённого района для линии обороны бандеровских формирований. Оборона тут фактически прорвана. Закрепив свой успех, группировка армии России открывает себе весьма неплохие перспективы для подготовленных атак с фланга на Купянск. Учитывая количество резервистов врага, брошенных в районы Очеретино и Часова Яра, трудно предсказать, что украинский генштаб может предложить для купирования серьёзного прорыва российских воинов.

Террористические удары Киева

В течение сегодняшней ночи пресечены очередные попытки киевской власти совершить ряд террористических атак с применением беспилотных аппаратов самолётного типа по объектам на территории России.

Как сообщает Министерство обороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 17 украинских дронов: 9 — над территорией Брянской области, 3 — над территорией Калужской области, 3 — над территорией Курской области и 2 — над территорией Белгородской области.

В лесах Московской области после таяния снега найдено около десятка беспилотных летательных аппаратов, которые, по предположительной информации, были подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).