Военная академия США в Вест-Пойнте

Вест-Пойнт - история

Американские солдаты впервые заняли Вест-Пойнт 27 января 1778 года.

Когда суровая зима с конца 1777 года по начало 1778 года заморозила реку Гудзон, Коннектикутское отделение милиции перешло через реку и разбило лагерь в районе, который сейчас называется Вест-Пойнт.

Между 1778 и 1780 годами польский инженер Тадеуш Костюшко разрабатывал и руководил гарнизонной обороной.

Во время войны за независимость Вест-Пойнт был известен как Форт Арнольд, но после предательства Бенедикта Арнольда он стал известен как Форт Клинтон.

Хотя это место использовалось для обучения курсантов инженерному делу с 1794 года, оно официально стало Военной академией США в Вест-Пойнте в 1802 году

Цепи защищали колонии от раскола англичанами.

Опасаясь, что британские корабли могут плыть вверх по реке и разделить колониальные войска, Континентальный конгресс разработал план по перевязанию больших цепей через Гудзон, чтобы остановить британские корабли, идущие по Гудзону.

Меньшие цепи были размещены к северу и югу от Вест-Пойнта, но в 1778 году американцы построили самое большое и самое важное препятствие для британских кораблей, цепь на реке Гудзон от Уэст-Пойнта до острова Конституции.

Великая Цепь состояла из железных звеньев, каждое длиной 60 см, всего 550 метров.

Британцы никогда не пытались прорвать цепь, несмотря на заявление Бенедикта Арнольда о том, что «хорошо загруженный корабль может разорвать цепь».

После войны цепь была выведена из эксплуатации и расплавлена ​​на железо. Тем не менее, небольшая часть цепи все еще демонстрируется в академии.

Вест-Пойнт - место печально известного предательства Бенедикта Арнольда.

Как только Арнольду стало ясно, что колониальные силы собираются предоставить ему командование Вест-Пойнтом, он начал обсуждать сделки по сдаче форта англичанам.

Он даже послал своим британским контактам подробные чертежи Вест-Пойнта во время своего первого визита в форт.

Наконец, Арнольд и британцы договорились:

когда Арнольд будет командовать Вест-Пойнтом, он откажется от форта и американской позиции за 20 000 фунтов и британское командование.

3 августа 1780 года Арнольд получил командование в Вест-Пойнте.

Утвердившись, он начал ослаблять оборону и начал планировать падение Вест-Пойнта - встретился с британским майором Джоном Андре 21 сентября 1780 года, чтобы обсудить планы Арнольда отказа от должности.

Однако американские войска открыли огонь по кораблю, который Андре планировал вернуть на британскую позицию в Нью-Йорке, заставив его вернуться. Несмотря на то, что Арнольд предоставил ему документы для прохождения через американские линии, Андре был схвачен, и заговор раскрыт. Арнольд сбежал к англичанам, а американские силы повесили Андре.

У первого начальника Уэст-Пойнта не было военного опыта

Президент Томас Джефферсон создал академию с намерением создать национальный университет, основанный на науке. Он сделал Джонатана Адамса, видного ученого и родственника Бена Франклина президентом университета. Адамс не имел предыдущего опыта в армии. Тем не менее он принял позицию полковника Вест-Пойнта.

Продолжение следует...

Фото: bun.com.ua