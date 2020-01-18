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Автор Диана Гаврилова

Некоторые военные традиции устарели?

Силовые структуры

Военный институт достаточно странный. Он должен быть на первом плане инноваций и перемен, чтобы выигрывать войны. Если он отстает, даже на мгновение, затраты могут быть огромными. В некоторых случаях это даже приводит к социальным переменам, когда служит военным целям.

В то же время, большая часть силы военных заключается в человеческом капитале, построенном на традициях. Вера в то, что кто-то является наследником героического ордена, насчитывающего сотни лет, сама по себе является мощным оружием. Например, морские пехотинцы сражаются за своих предков почти так же, как они борются друг за друга.

Всякий раз, когда на повестке дня стоят изменения в армии, возникает вопрос традиции. Неважно, является ли это небольшим изменением униформы или большим изменением, часто создается впечатление, что военные отказываются от своего наследия. Некоторые традиции связывают военных. Другие делают их разрозненными. Трудность состоит в том, чтобы выяснить, какие есть какие.

В некоторых традициях речь идет только о символике, о выражении наших ценностей таким образом, который связывает воинские части. Все различные церемонии, которые проводят в армии, не практичны. Было бы гораздо эффективнее не играть музыку, когда поднимают или опускают флаг, или даже вообще не поднимать его. Дежурная команда сэкономила бы время. Тем не менее, это чрезвычайно важно. Этот тип традиции сохранился по уважительным причинам.

Но другие традиции - это просто политика, которую люди проводили, или вещи, которые военные делали так долго, что они просто стали частью мышечной памяти военных. Некоторые из них хороши, а некоторые плохи, но они все еще выполняются, потому что так принято. Например, прогоны в США раньше были основным методом проведения физической подготовки юнитов, а в некоторых местах они по-прежнему есть. Это военная традиция Соединенных Штатов, в которой целое подразделение (батальон, рота или взвод) военнослужащих движется в организованном порядке по заданному маршруту. Это настолько известная часть военной культуры, что, если бы вы следили за большинством военных представителей, вы бы подумали, что все, что делали военные, это шагали в строю и иногда делали перерывы, чтобы убивать людей.

Практически каждый военнослужащий ненавидит строевую подготовку. Эта традиция постепенно угасает, поскольку подразделения понимают, что их ограниченное время для физической подготовки обычно лучше проводить за более полезными делами.

Фото: vladtime.ru

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Некоторые военные традиции устарели?
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