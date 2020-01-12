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Автор Диана Гаврилова

Гражданская война в США

Силовые структуры

 В начале гражданской войны на севере США проживало 22 миллиона человек, а на юге - 9 миллионов (почти 4 миллиона из которых были рабами). У Севера также было больше денег, больше фабрик, больше лошадей, больше железных дорог и больше сельхозугодий. На бумаге эти преимущества сделали Соединенные Штаты гораздо более могущественными, чем Конфедеративные Штаты. Тем не менее, конфедераты сражались в обороне на территории, которую они хорошо знали. У них также было преимущество огромного размера Южной Конфедерации. Это означало, что северным армиям придется захватывать и удерживать огромное количество земель на юге. Тем не менее, Конфедерация также поддерживала одни из лучших портов в Северной Америке, включая Новый Орлеан, Чарльстон, Норфолк и Уилмингтон. Таким образом, конфедерация удалось установить упорное сопротивление.

Самой кровавой битвой гражданской войны была битва при Геттисберге, Пенсильвания.

Гражданская война опустошила Конфедеративные штаты. Присутствие огромных армий по всей сельской местности означало, что домашний скот, сельскохозяйственные культуры и другие продукты питания потреблялись очень быстро.

В попытке собрать новые запасы и уменьшить давление на гарнизон Конфедерации в Виксбурге, штат Миссисипи, генерал Конфедерации Роберт Э. Ли начал смелое вторжение на Север летом 1863 года.

Он был побежден генералом Союза Джорджем Мидом в трехдневном сражении под Геттисбергом, штат Пенсильвания, в результате которого почти 51 000 человек были убиты, ранены или пропали без вести в бою. В то время как люди Ли смогли собрать жизненно важные запасы, они мало что сделали, чтобы отвлечь силы Союза от Виксбурга, который 4 июля 1863 года перешел к федеральным войскам.

Многие историки отмечают эту битву как «поворотный момент» в гражданской войне. В ноябре 1863 года президент Линкольн отправился в маленький городок Пенсильвании и выступил с Геттисбергским Посланием, в котором выражалась твердая приверженность сохранению Союза, и это стало одним из самых знаковых выступлений в истории Америки.

Север выиграл гражданскую войну.

После четырехлетнего конфликта основные армии Конфедерации сдались Соединенным Штатам в апреле 1865 года в здании суда Аппоматтокса и на площади Беннетта. Война разорила большую часть Юга, оставила дороги, фермы и фабрики в руинах, и почти уничтожила целое поколение людей, которые носили синее и серое. В Гражданской войне погибло более 620 000 человек. Эта война унесла больше жизней, чем любая другая война в американской истории. Южные штаты были оккупированы солдатами Союза, перестроены и постепенно возвращены в Соединенные Штаты в течение двадцати трудных лет, известных как эпоха восстановления.

Фото: classicpix.com

 

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