Večernji list: Российская суперармия уже не похожа на неповоротливую Красную армию

В июле 2018 года прошли учения российской армии вместе с иностранными войсками на территории Дальнего Востока и Сибири. Зарубежные СМИ подтвердили сильные изменения отечественной армии России после проведения учений «Восток-2018».

Иностранные эксперты сравнивали существующие военные силы страны с Красной армией. Тогда на территории России в начале 90-х была настоящая разруха - армия жила в нищете. Тогда большинство операций военных сил лишились успеха.

По мнению западных экспертов, российская армия претерпела сильные изменения. Теперь, это одна из мощнейших держав в мире. Вооруженные силы России являются вторыми в мире по боевой мощи.

Сравнивая деятельность Красной армии и сегодняшних российских военных сил, можно увидеть изменения, касательно эффективности сил. Красная армия хоть и имела успех, но с весьма большими потерями. Сегодня же современные войска сводят вступление в бой к минимуму. Такое изменение весьма логично, поскольку ценность человеческой жизни с развитием технологий также вырастает.

Подразделения российской армии составляет более миллиона человек, а в резерве находятся 3 миллиона служащих. Также Россия является лидером по количеству танкового вооружения.

Эксперты отметили, что к положительным изменениям российской армии правительство пришло только в 2012 году. При этом, первые планы по реструктуризации военных сил были упомянуты еще в 2008 году.

Сильное влияние на армию России оказал Владимир Путин, приведя оперативно все планы реструктуризации военных сил к исполнению. В этот период уже разгорался конфликт в Сирии и завершилась арабская волна.

Впервые зарубежные эксперты сильно заинтересовались армией РФ, когда происходила аннексия Крыма. Увидев большую численность и современную технику, Запад обеспокоился.

Отличительная черта отечественных военных сил в том, что они направлены на укрепление стратегически важных объектов. В первую очередь правительство активно участвует в создании танковых технологий для укрепления сухопутных войск. Также в разработках имеется целое поколение самолетов Су-30 и Су-35.

Развитие активно происходит в ракетных войсках и технологиях. Изменился принцип разработки боезарядов и бомб, обладающих более разрушительной мощностью с увеличенным радиусом действия.

Также большое внимание уделяется разработке беспилотных систем, использующие не только в разведывательных целях, но и для боя. Дополнительно введены и специальные подразделения служащих для работы в суровых природных условиях.

Таким образом, российская армия стремительно развивает технологии и военные силы, опережая во многом Запад. Доказательство мощности было продемонстрировано на учениях и во время боевых действий в Сирии.

Фото: visualrian.ru