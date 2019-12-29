Sohu (Китай): украино-американские военные учения - сплошной цирк, украинский линкор похож на рыбацкую лодку, Россию им не запугать

В июле прошли военные учения украинской армии совместно с американскими войсками. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в честь поддержки военных сил страны, а также поблагодарил американских служащих.

По словам зарубежных СМИ, Владимир Зеленский хотел продемонстрировать твердость своей позиции Владимиру Путину. Во время проведения учений украинские солдаты военно-морских сил показали себя не с лучшей стороны. При этом они демонстрировали высококачественную морскую технику - артиллерийский катер с водоизмещением в 50 тонн.

Иностранные газеты назвали бронированный катер «рыбацкой лодкой». Дело в том, что это первая произведенная модель морского транспорта, разработанная еще во время холодной войны. Правительство США обещали подарить украинской армии свои многотонные корабли, однако, так этого и не сделали. Тем не менее стране приходится защищаться «рыбацкими лодками».

Совместные учения с США показали, что Украина не собирается снижать вероятность осуществления мирных переговоров с Россией. Однако, на телевидение и в новостных издательствах демонстрируется желание Зеленского о переходе к мирному решению конфликта.

Для России же факт реализации обучения американских солдат на Черном море - задевает страну. Поэтому для контроля были отправлены российские фрегаты, а также в боевой готовности были приведены ракетные установки.

Если Украина пойдет на компромисс с США и разрешит строить им совместные военные базы, то наладить отношения с Россией будет точно невозможно. Такое решение вполне логично, поскольку меры предосторожности страны должны быть на максимально высоком уровне.

Стоит также отметить, что Зеленский не собирается ухудшать отношения с Россией, однако, его последние действия больше подходят под интересы США. Тем не менее, если Украина с Россией окончательно решат конфликт мирным договором, то давление со стороны США будет значительно снижено.

Пока еще не произошло мирных переговоров, Соединенные Штаты пытаются давить на страны, увеличивая их конфликтность. При этом Америка способна оказывать поддержку Украины при помощи своих военных сил.

Украина оказывается в самом центре конфликта, при этом, Зеленский пытается сохранить репутацию страны, а также поддерживать хорошие отношения с США. Таким образом, украинско-американские учения могут усложнить дальнейшее выстраивание отношения Украины с Россией.

В любом случае, по мнению экспертов, «демонстрация» собственной мощи военных сил Украины прошла не слишком удачно, чтобы оказать давление на Россию. Преследуя интересы России и США, Украина оказывается в середине конфликта и от ее дальнейших действий будут во многом зависеть успехи мирного решения проблем.

Фото: ustinka.kz