Крупнейшие сражения двадцатого века с многочисленными жертвами

ХХ век стал очевидцем одних из самых страшных военных событий в истории во время двух мировых войн и других военных конфликтов. Вот несколько сражений с наибольшим количеством жертв в 20-м веке.

Операция Багратион

Операция «Багратион», в которой погибло более 1,1 миллиона человек, стала одной из самых страшных военных катастроф в истории. Операция «Багратион» была кодовым названием Белорусской стратегической наступательной операции по выводу немецких войск из Белорусской ССР и восточной Польши во время Второй мировой войны.

Операция привела к опустошению 28 из 38 дивизий немецкой армии. От 350 000 до 400 000 человек из немецкой армии были убиты, ранены или взяты в плен. Это было расценено как поражение, повлекшее за собой большинство потерь вооруженных сил Германии во Второй мировой войне.

Красная Армия понесла более 770 000 жертв, из которых 180 000 были убиты или пропали без вести в ходе боевых действий, и более 590 000 человек были ранены. Советские войска освободили большую часть своей территории от Германии и значительно уничтожили немецкую группу армий.

Битва при Галлиполи

В битве при Галлиполи, также называемой Кампанией Галлиполи или Кампанией Дарданеллы, погибло более 500 000 человек. Сражение на полуострове Галлиполи, сражение Первой мировой войны превратилось в катастрофу, когда союзные державы не смогли контролировать морской путь из Европы в Россию.

Британские и французские корабли начали морскую атаку на проливе Дарданеллы в феврале 1915 года, а войска из Великобритании, Франции, Австралии и Новой Зеландии вторглись на полуостров Галлиполи на суше в апреле того же года.

До окончательной эвакуации из Галлиполи в январе 2016 года союзные державы понесли более 250 000 потерь, а потери и потери Османской империи составили от 218 000 до 250 000 человек. Вторжение закончилось безуспешно, поскольку союзные войска подверглись жестокой контратаке со стороны османских войск. Плохая погода, недостаточная артиллерия, неточные карты и разведка также способствовали провалу союзных войск.

Битва за Францию

Битва за Францию ​​или Падение Франции, как это более широко известно, привели к общим жертвам более 500 000 солдат из сил союзников и врагов. Падение Франции было успешным вторжением Германии во Францию, а также в Голландию, Бельгию и Люксембург. Около 360 000 солдат союзных армий были убиты или ранены, а захватчики потеряли более 160 000 человек.

Французское военное сопротивление прекратилось, когда немецкие войска заняли Париж в июне 1940 года, а Франция была впоследствии оккупирована Германией в соответствии с перемирием, подписанным между народами. Франция оставалась под оккупацией до освобождения союзными войсками в 1944 году.

Битва при Колубаре

Битва при Колубаре превратилась в одно из самых страшных военных бедствий, когда сильные австро-венгерские силы вторжения были отброшены плохо оснащенной сербской армией. В результате битвы погибло более 350 000 человек.

Битва за Колубару считалась самой крупной битвой между сербской и австро-венгерской армиями во время Первой мировой войны. Она предусматривала развертывание 450 000 австро-венгерских войск и 250 000 сербских сил.

Австро-венгерские армии понесли 224 500 жертв, а потери сербской армии составили 133 000 военнослужащих. Битва доказала успешность сербского контрнаступления против хорошо оснащенных австро-венгерских войск.

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