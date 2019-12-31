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Автор Елена Орлова

Интересные факты о древнеримской армии. Подход к сражениям

Силовые структуры

Римская армия появилась в 753 г. до н. э. Армия действовала до 1453 г., более 2000 лет. В течение этого времени в ней произошло много изменений. Тем не менее, она смогла сохранить ядро ​​многолетних традиций. Вот несколько интересных фактов об истории, военной тактике, стратегии, сильных и слабых сторонах римской армии.

Римская армия в основном использовала взвешенный и осторожный подход к сражениям

Большинство солдат в римской армии были в первую очередь заинтересованы в получении больших пенсий и клочка земли при выходе на пенсию. В результате их фактическое сражение с противником было взвешенным и осторожным, а не стремлением к славе воина. Генералы главным образом концентрировались на поддержании сплоченных формирований и защите отдельных войск. Римский легион состоял из нескольких групп тяжелой пехоты, известных как легионеры. Они всегда сопровождались одним или несколькими прикрепленными подразделениями вспомогательных организаций, которые не были римскими гражданами и обеспечивали кавалерию.

Вот как обычно разворачивается сцена битвы с участием римской армии. Легкие войска первыми вступали в бой с противником. За ними следовала кавалерия, используемая для экранирования центрального ядра от переферий. Тяжелая пехота в конце концов присоединилась к битве, когда разрыв между соперниками сокращался.

Римская империи хорошо вела сражения на открытой местности

Римский легион был искусен в боевых действиях на открытых полях. На открытых полях у них была хорошо отработанная тактика и формации, чтобы с максимальной эффективностью сокрушать своих врагов. Римляне редко проигрывали битву под открытым небом. Их враги порой осознавали это и разрабатывали другие методы противостояния им. Фактически, некоторые из самых унизительных поражений римской армии произошли в результате их противостояния с использованием засад.

Римляне никогда не использовали засады как военную тактику. Партизанская война была эффективной тактикой против римской армии. Каратак, британский военный начальник, эффективно применял партизанскую войну против римлян около 8 лет. Более того, готы и гунны также позже использовали партизанскую войну, чтобы заставить римлян обороняться.

Римская империи хорошо показывала себя во время осады

Хотя римляне предпочитали войну в открытом поле, поскольку необходимость возникла, они также стали искусными в осадных боях. В типичной римской осаде, если первоначальная атака не принесла немедленной победы, направлялись силы в город. Это включало морскую блокаду. Это было сделано для того, чтобы заставить оппозицию сдаться из-за голода, нехватки воды и т. д. Чтобы подготовиться к нападению, римская армия строила осадные башни, высота которых была равна или чуть больше, чем у стен города. Осадные башни защищали армию и лестницы, приближаясь к оборонительным стенам. Они также позволяли лучникам стоять на вершине башни и стрелять в укрепление. Оружие римской осады включало баллисту, катапульту, используемую для бросания больших камней; баллисту, которая стреляла тяжелыми стрелами, болтами или меньшими камнями и имела две ручки как арбалет; и маленькую катапульту. Помимо осадных башен и сложного оружия, римлянам удалось добиться замечательного успеха в осаде благодаря превосходной логистике, обеспечивающей долгосрочное снабжение и освоение морей.

Фото: familienbande-genealogie.eu

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Интересные факты о древнеримской армии. Подход к сражениям
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