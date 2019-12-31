Интересные факты о древнеримской армии. Победы и поражения

Римская армия известна своей величественностью и мощью. Она просуществовала с 753 года до нашей эры до 1453, более 2000 лет. В течение этого периода она претерпела различные изменения. Начинаясь как система сборов, римская армия в результате стала постоянной профессиональной армией. Вот несколько интересных фактов об истории, тактике и стратегии, о величайшем поражении и победе римской армии.

Самое известное поражение римской армии в битве при Каннах

Вторая Пуническая война была второй из трех войн между Карфагеном и Римской республикой. Самым известным сражением Второй Пунической войны была битва при Каннах, которая состоялась 2 августа 216 г. до н.э. В битве армия Карфагена под командованием знаменитого генерала Ганнибала Барка разгромила большую армию Римской республики под руководством консулов ​​Луция Эмилия Паулла и Гая Терентия Варро. Ганнибал использовал тактику двойного охвата против римской армии, окружавшей большинство из них, а затем убивая их.

Подсчитано, что карфагеняне убивали не менее 40 000 римлян в день, что составляло более 80% римской армии. Это делает битву одной из самых смертоносных битв в истории. Каннская битва считается одной из величайших стратегических побед в военной истории, а также одним из худших поражений в истории римской армии.

Величайшая победа римской армии в борьбе с Карфагеном

Третья Пуническая война была последним военным сражением между Карфагеном и Римской республикой. Битва при Карфагене оказалась основной битвой Третьей Пунической войны. Карфаген сдался в 149 году до нашей эры, передав своих заложников и оружие. Тем не менее, римляне требовали полной сдачи города, но Карфагенский совет отказался в результате голосования.

Во главе с молодым и популярным консулом Сципионом Эмилианом римская армия начала осадную операцию, начавшуюся где-то в 149 или 148 году до нашей эры. За стенами карфагеняне превратили город в огромный арсенал, ежедневно производящий 300 мечей, 500 копий, 140 щитов и более 1000 снарядов для катапульт. Однако спустя два года римляне выиграли битву при Карфагене. Они разграбили и полностью разрушили город. Кроме того, приблизительно 50 000 выживших жителей Карфагена были проданы в рабство. Битва при Карфагене была названа, вероятно, первым геноцидом в истории.

Римская армия институционализирует насилие

Известно, что римляне, вместо того чтобы внедрять оборонительные стратегии, обычно оказывались на переднем крае, поощряя насилие как культуру. Это проложило путь к институционализации насилия, которое в дальнейшем пропагандировалось в гладиаторских сражениях со смертельным исходом. Кроме того, солдатам предлагалось принимать участие в жестоких стратегиях и массовых убийствах. Римские политические лидеры давали солдатам больше свободы, чем любая другая цивилизация. Солдатам было разрешено насиловать женщин и проводить бойню на чужбине. Но и сами римские солдаты также подвергались этой жестокости. Когорты, проявившие акты неповиновения или трусости, были сурово наказаны казнью. Выбирали каждого десятого случайного солдата из когорты и приказывали собратьями забивать их камнями или дубинками.

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