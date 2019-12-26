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Автор Елена Орлова

Дни памяти и скорби в разных странах

Силовые структуры

Во многих странах каждый год проводится особый день памяти и скорби в память о своих солдатах, погибших на службе, а также о неработающих мужчинах и женщинах, погибших в результате военных конфликтов.

День АНЗАК

25 апреля отмечается годовщина высадки на Галлиполи, первой крупной военной операции корпуса армии Австралии и Новой Зеландии (АНЗАК) в Первой мировой войне. Более 8000 австралийских солдат погибли в ходе кампании на Галлиполи. Национальный праздник Дня АНЗАК был установлен в 1920 году как национальный день поминовения для более чем 60 000 австралийцев, погибших во время Первой мировой войны, и с тех пор расширился до Второй мировой войны, а также всех других военных и миротворческих операций, в которых Австралия была вовлечена.

День перемирия - Франция и Бельгия

11 ноября - национальный праздник как в Бельгии, так и во Франции, посвященный окончанию военных действий Первой мировой войны «в 11 часов 11-го числа 11-го месяца» в 1918 году. Во Франции каждый муниципалитет возлагает венок у военного мемориала, чтобы помнить тех, кто погиб на службе, в том числе возлагают голубые васильки как цветок памяти. Страна также соблюдает две минуты молчания в 11:00 по местному времени; первая минута, посвященная почти 20 миллионам человек, которые погибли во время Первой мировой войны, и вторая минута для близких, которых они оставили. Большая мемориальная служба также проводится к северо-западу от Фландрии, Бельгия, где сотни тысяч американских, английских и канадских солдат погибли в окопах «полей Фландрии».

Dodenherdenking: голландское воспоминание о мертвых

Dodenherdenking, проводимый ежегодно 4 мая в Нидерландах, посвящен памяти всех гражданских лиц и военнослужащих Королевства Нидерландов, погибших в войнах или миротворческих миссиях со времен Второй мировой войны до наших дней. Праздник довольно сдержанный, отмечается поминальными службами и парадами у военных мемориалов и военных кладбищ. Затем следует День освобождения, когда празднуется окончание оккупации нацистской Германии.

День памяти в Южной Корее

6 июня каждого года (месяц, когда началась корейская война), южнокорейцы отмечают День памяти, чтобы почтить память военнослужащих и гражданских лиц, погибших в Корейской войне. Люди по всей стране соблюдают минуту молчания в 10 утра.

День памяти в США

День памяти в Соединенных Штатах отмечается в последний понедельник мая, чтобы помнить и почтить военнослужащих мужчин и женщин, которые погибли во время службы в вооруженных силах страны. Идея возникла в 1868 году. В этот день нация украшает могилы погибших на войне цветами. С 1968 года каждый солдат в 3-м пехотном полку США (Старая гвардия) чествует павших героев Америки, размещая маленькие американские флаги на могилах военнослужащих, похороненных как на Арлингтонском национальном кладбище, так и на Национальном кладбище американских солдат и летчиков.

День памяти

11 ноября люди в Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Южной Африке и других странах, которые сражались за Британскую империю в Первой мировой войне, делают паузу на две минуты молчания за час до полудня по местному времени, чтобы вспомнить тех, кто умер. Время и день символизируют момент, когда орудия затихли на Западном фронте 11 ноября 1918 года.

Фото: anapa-kult.ru

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