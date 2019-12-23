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Автор Ирина Гусакова

Роль галлюциногенов в военном деле

Силовые структуры

Что превращало викингов в яростных воинов

Викинги внушали ужас в сердца свои врагов. «Господи, спаси нас от ярости норманнов» - такой была мольба местных людей по всей северной Европе. Викинги убивали и насиловали. Неудержимые воины, как считалось, несли в себе дух Одина, верховного бога своего пантеона, который помогал им получить почти нечеловеческую силу, устранял боль и превращал их в яростных берсеркеров.

В действительности большая часть этих слухов происходила из странного поведения викингов в бою. Они не обращали внимания на раны, сражались с невероятной яростью. Считается, что это было обусловлено употреблением галлюциногенных грибов аманита. В достаточно больших количествах этих грибы могли заставить берсеркеров совершать совершенно немыслимые поступки.

Несомненно, они думали, что это Один передает им через грибы часть его силы.

Воины-зулусы одерживали победы над британцами под воздействием марихуаны и травяных чаев

22 января 1879 года британские войска вступили в первое масштабное сражение с зулусами при Изандлване. Уверенность британцев в недостатке огневой мощи и тактических умений у противника привела к серьезной ошибке.

Зулусы оказались способными удерживать формации, совершать быстрые атаки-набеги, позволявшие им изолировать британские отряды. Используя тактику «бычьих рогов», они окружали британцев и уничтожали их одну роту за другой. В распоряжении зулусов была комбинация психологических приемов и особых средств, позволявших им получать невероятные храбрость и выносливость.

Шаманы зулусов проводили перед битвой ритуал с участием воинов, призывая на помощь сверхъестественные силы. Особый набор растений провоцировал у воинов рвоту, очищал их тела и объединял их как воинскую единицу. Среди других приготовлений было использование интелези, растения, которое использовали для того, чтобы изгнать злобных духов и сделать людей бесстрашными.

Специально сваренное пиво должно было придать им почти сверхчеловеческую защиту от огня, а дагу, южноафриканский вариант каннабиса, следовало курить или пить как чай, чтобы увеличить уверенность воина в его возможностях.

Перед сражением дагу нередко смешивали с галлюциногеном, который изготавливали из коры и корней деревьев, это приводило зулусов в состояние воинственного исступления.

Британская война за опиум

В 1781 году Британская Ост-Индская компания начала незаконную торговлю опиумом с Китаем. Запретный товар доставлялся китайским торговцам в их тайные убежища, разбросанные по всему восточному китайскому побережью.

Власти Поднебесной были недовольны происходящим, но им понадобилось 50 лет, чтобы справиться с угрозой. В 1838 году начали казнить тех, кто доставлял опиум на материк. Власти континентального Китая игнорировали законы о международных водах, захватывали британские корабли и конфисковывали груз опиума.

Британцы послали свой военный флот, что привело к Первой (1839-1842) и Второй (1856-1860) опиумным войнам. Британцы обладали технологическим преимуществом. Их корабли с паровыми котлами, огромными пушками и ракетами легко уничтожали китайские корабли. Побежденные и униженные, китайцы потеряли контроль над их торговыми портами. Британцы возобновили торговлю опиумом, в Китае разрешили христианство и свободный въезд для иностранцев.

Вдобавок ко всему, по заключенному в 1842 году в Нанкине договору Британия получила Гонконг.

Фото: evolverinc.com

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Роль галлюциногенов в военном деле
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