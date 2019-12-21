Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Ирина Гусакова

Великие восстания в Китае

Силовые структуры

Дунганское восстание

Когда мусульмане провинции Юньнань восстали, мусульмане центральных и западных провинций Шэньси, Ганьсу, Нинся и Синьцзян также начали открытый мятеж против правителей династии Цин. Между 1862 и 1877 годами весь Китай был объят сражениями между войсками Цин, местными жителями ханьского происхождения и мусульманами.

Причиной войны был возникший в 1862 году спор между одним из ханьских торговцев бамбуковыми шестами и его покупателем-мусульманином из народа хуэй. Когда покупатель отказался заплатить полностью всю цену за приобретенный товар, это послужило началом для этнических беспорядков. Не совсем ясно, что последовало далее, но в том же году народ хуэй с западного берега Хуанхэ заявил о создании независимого мусульманского государства, включавшего провинции Шэньси, Ганьсу и Нинся.

Одновременно восстание против властей в Пекине подняли мусульмане в Синьцзяне. В 1864 году столица провинции Урумчи перешла в руки мятежников.

Подобно большинству конфликтов поздней империи Цин, Дунганское восстание получило международную поддержку. Правительство Цин получило поддержку от лояльных ему представителей народа хуэй, а также от суфиев.

Мусульмане хуэй на центральных равнинах оказались без поддержки и страдали от дезорганизации. Местный лидер восстания Якуб Бег считается повинным в том, что восстание стало настоящей трехсторонней войной. В 1860-х годах тюркские мусульмане объявили войну ханьским китайским поселенцам и начали «джихад» против мусульман-хуэй (дунганов).

В этой войне было всего несколько крупных сражений, но это не помешало Дунганскому восстанию привести к жестокому геноциду. К 1877 году в Шэньси, Ганьсу и Нинся погибли два миллиона мусульман-хуэй и примерно шесть миллионов представителей народа хань. В сумме это была половина населения трех провинций. Правительственной армии понадобилось два года, чтобы подавить восстание в Синьцзян. После победы Пекина миллионы мусульман-хуэй бежали, узбеки и афганцы, воевавшие на стороне Якуба Бега, были арестованы, многие были казнены. По некоторым подсчетам в результате этой войны погибло двенадцать миллионов человек.

Восстание желтых повязок

События в китайской истории 19 века могут показаться невероятно жестокими, но и ранее в ней было не меньше жестокости и крови. Примерно между 184 и 205 годами нашей эры китайские крестьяне подняли восстание против династии Хань. Последовала война, которая ныне считается единственной, вдохновленной учением даосизма и получила название «восстание желтых повязок».

Чжан Цзяо, первый вождь восстания, поднялся из нищенского положения и стал грозным полководцем. В те времена крестьянам было на что жаловаться: высокие налоги, большие долги перед землевладельцами и система фермеров-арендаторов, которая подразумевала обязательный крестьянский труд (корвея) на благо дворянских семей и обязательную для крестьян военную службу.

Правление династии Хань мало помогало в решении проблем. После смерти императора Хи власть оказалась в руках императриц и их родственников, различных придворных интриганов и евнухов. Процветали коррупция и продажа чиновничьих мест вплоть до самых высоких. Сильнее всего страдали, как полагается, крестьяне.

Стоило обрушиться засухе или наводнению, как выяснялось, что некомпетентность чиновников приводила к тому, что государственные зернохранилища оказывались пустыми. Разъяренные и страдающие от голода, крестьяне подняли восстание и сформировали ополчение. Чжан, мастер-даос, был назван первым вождем восстания, так как был лекарем, обожаемым крестьянами провинции Хэбэй.

Девиз Чжана гласил: «Сине-серые небеса (династия хань) мертвы, будут созданы желтые небеса (цвет даосов)». Крестьянская армия носила желтые шарфы и оказалась достойным соперником правительственным войскам. Мятежники захватили провинцию Шаньдун, где когда-то жил Конфуций, провинцию Цыси. Чжан и его братья стремились распространить послание даосизма, говоря о равных правах для крестьян и о земельной реформе. На подавление восстания была послана большая армия. В 184 году Чжан Цзяо погиб. Руководство восстанием перешло в руки его братьев. Мелкие формирования желтых повязок занялись бандитизмом с целью поддержания восстания.

Правительству удалось подавить восстание, но слишком дорогой ценой. Династия ослабла, и генерал Цао Цао, военачальник и бюрократ, использовал это, чтобы создать отдельное государство, известное как Вэй. Считается, что восстание желтых повязок привело к гибели от трех до семи миллионов человек.

Фото: s30556663155.mirtesen.ru

Актуальная аналитика
Формула небес
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
Силовые структуры
Великие восстания в Китае
Путешествия
Почему стоит выбрать спокойный отдых в Турции
Новости Все >
Непогода стала причиной отмены или задержки более 40 рейсов в Москве
Киев обвинил Россию в создании "агентурной сети" в ООН
Девушка заставила своего парня убить бывшую, чтобы "доказать чувства"
Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Крым "обошли стороной" в новом контракте "Газпрома" и "Нафтогаза"
"Достойный преемник": принц Чарльз задремал на сессии парламента
WADA не предоставит СК базу данных Родченкова для экспертизы
На трех энергообъектах Сирии произошли теракты
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
Оператор "Северного потока-2" ускорит строительство трубопровода
Последние материалы
Девушка заставила своего парня убить бывшую, чтобы "доказать чувства"
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Крым "обошли стороной" в новом контракте "Газпрома" и "Нафтогаза"
Великие восстания в Китае
"Достойный преемник": принц Чарльз задремал на сессии парламента
WADA не предоставит СК базу данных Родченкова для экспертизы
На трех энергообъектах Сирии произошли теракты
Почему стоит выбрать спокойный отдых в Турции
Лимфоретикулез доброкачественный: что такое и как лечить
Популярное
Общество
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать

О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.

О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Киевские националисты считают, что Россия "ушатает" кого угодно
Новости Украины
Киевские националисты считают, что Россия "ушатает" кого угодно
Новости Украины
Путин объяснил, откуда в армиях ЛДНР современная военная техника
Шоу-бизнес
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Соломон Соловьев Коба, Макрон и Мишико - эффективные менеджеры - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Елка Победы. Хоровод у Вечного огня Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко
Комментарии
"Газпром" выплатит Украине $3 млрд
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
"Газпром" выплатит Украине $3 млрд
Вступили в силу санкции США против "Северного потока-2"
Вступили в силу санкции США против "Северного потока-2"
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
В секторе Газа проходят акции "Великий марш возвращения"
Россия и Украина окончательно договорились о транзите газа
Жену американского разведчика обвинили в смерти подростка в Англии
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Возможен ли скорый крах империи Гуцериевых?
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
О Евгении Манюрове - стрелке с Лубянки - рассказала его мать
Американские СМИ показали, как США отвечают на "русскую угрозу" в Сирии
Эксперт: американские СМИ худшие лжецы, чем Трамп
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
"Дело говоришь, Влад!": американцы комментируют слова Путина
"Дело говоришь, Влад!": американцы комментируют слова Путина
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
"Третья сила" попытается помешать транзиту газа через Украину
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ