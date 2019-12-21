Великие восстания в Китае

Дунганское восстание

Когда мусульмане провинции Юньнань восстали, мусульмане центральных и западных провинций Шэньси, Ганьсу, Нинся и Синьцзян также начали открытый мятеж против правителей династии Цин. Между 1862 и 1877 годами весь Китай был объят сражениями между войсками Цин, местными жителями ханьского происхождения и мусульманами.

Причиной войны был возникший в 1862 году спор между одним из ханьских торговцев бамбуковыми шестами и его покупателем-мусульманином из народа хуэй. Когда покупатель отказался заплатить полностью всю цену за приобретенный товар, это послужило началом для этнических беспорядков. Не совсем ясно, что последовало далее, но в том же году народ хуэй с западного берега Хуанхэ заявил о создании независимого мусульманского государства, включавшего провинции Шэньси, Ганьсу и Нинся.

Одновременно восстание против властей в Пекине подняли мусульмане в Синьцзяне. В 1864 году столица провинции Урумчи перешла в руки мятежников.

Подобно большинству конфликтов поздней империи Цин, Дунганское восстание получило международную поддержку. Правительство Цин получило поддержку от лояльных ему представителей народа хуэй, а также от суфиев.

Мусульмане хуэй на центральных равнинах оказались без поддержки и страдали от дезорганизации. Местный лидер восстания Якуб Бег считается повинным в том, что восстание стало настоящей трехсторонней войной. В 1860-х годах тюркские мусульмане объявили войну ханьским китайским поселенцам и начали «джихад» против мусульман-хуэй (дунганов).

В этой войне было всего несколько крупных сражений, но это не помешало Дунганскому восстанию привести к жестокому геноциду. К 1877 году в Шэньси, Ганьсу и Нинся погибли два миллиона мусульман-хуэй и примерно шесть миллионов представителей народа хань. В сумме это была половина населения трех провинций. Правительственной армии понадобилось два года, чтобы подавить восстание в Синьцзян. После победы Пекина миллионы мусульман-хуэй бежали, узбеки и афганцы, воевавшие на стороне Якуба Бега, были арестованы, многие были казнены. По некоторым подсчетам в результате этой войны погибло двенадцать миллионов человек.

Восстание желтых повязок

События в китайской истории 19 века могут показаться невероятно жестокими, но и ранее в ней было не меньше жестокости и крови. Примерно между 184 и 205 годами нашей эры китайские крестьяне подняли восстание против династии Хань. Последовала война, которая ныне считается единственной, вдохновленной учением даосизма и получила название «восстание желтых повязок».

Чжан Цзяо, первый вождь восстания, поднялся из нищенского положения и стал грозным полководцем. В те времена крестьянам было на что жаловаться: высокие налоги, большие долги перед землевладельцами и система фермеров-арендаторов, которая подразумевала обязательный крестьянский труд (корвея) на благо дворянских семей и обязательную для крестьян военную службу.

Правление династии Хань мало помогало в решении проблем. После смерти императора Хи власть оказалась в руках императриц и их родственников, различных придворных интриганов и евнухов. Процветали коррупция и продажа чиновничьих мест вплоть до самых высоких. Сильнее всего страдали, как полагается, крестьяне.

Стоило обрушиться засухе или наводнению, как выяснялось, что некомпетентность чиновников приводила к тому, что государственные зернохранилища оказывались пустыми. Разъяренные и страдающие от голода, крестьяне подняли восстание и сформировали ополчение. Чжан, мастер-даос, был назван первым вождем восстания, так как был лекарем, обожаемым крестьянами провинции Хэбэй.

Девиз Чжана гласил: «Сине-серые небеса (династия хань) мертвы, будут созданы желтые небеса (цвет даосов)». Крестьянская армия носила желтые шарфы и оказалась достойным соперником правительственным войскам. Мятежники захватили провинцию Шаньдун, где когда-то жил Конфуций, провинцию Цыси. Чжан и его братья стремились распространить послание даосизма, говоря о равных правах для крестьян и о земельной реформе. На подавление восстания была послана большая армия. В 184 году Чжан Цзяо погиб. Руководство восстанием перешло в руки его братьев. Мелкие формирования желтых повязок занялись бандитизмом с целью поддержания восстания.

Правительству удалось подавить восстание, но слишком дорогой ценой. Династия ослабла, и генерал Цао Цао, военачальник и бюрократ, использовал это, чтобы создать отдельное государство, известное как Вэй. Считается, что восстание желтых повязок привело к гибели от трех до семи миллионов человек.

Фото: s30556663155.mirtesen.ru