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Автор Евгений Стриж

Медицина в римской армии (часть 2)

Силовые структуры

Продолжаем рассказ о римских военных медиках и госпиталях. Если в первой части мы больше внимания уделили именно госпиталям, то в этой более подробно рассмотрим навыки и социальное положение военных врачей. Кем был типичный римский военный врач и зачем шел работать - в нашем материале.

Средний класс, путешественник, образованный: портрет врача

Большая часть военных медиков Рима - представители среднего класса. Интересно, что если рассматривать их биографии, можно выделить 2 категории: те, для кого работа в армии стала ступенькой карьеры (и после получения нужных званий или наград они ушли «на гражданку») и те, кто хотел путешествовать, смотреть мир и приобретать множество полезных связей.

Сохранившиеся записи военных медиков Рима позволяют сделать вывод о том, что в большинстве своем они были отлично образованы. Прекрасный греческий язык, цитаты из трактатов других медиков и любовь к записям в целом - характерные «приметы» римского военного врача. Часто врачи пробовали себя на литературной почве и писали исторические или иные труды.

Квалификация врача Рима: «твердая рука и бесстрашное сердце»

Для работы в военных госпиталях врачи должны были иметь ряд важных навыков. По современным стандартам один врач Рима античного периода заменил бы целую бригаду «Скорой»: лечение переломов, удаление наконечников стрел и копий, зашивание ран, ампутация и даже трепанация черепа были обычным для них делом.

Такая универсальность позволяла в том числе и значительно развивать медицину. К примеру, именно римские врачи придумали, как можно ампутировать конечность с помощью лигирования кровеносных сосудов, что стало прорывом и возможностью спасти множество больных с гангреной.

Развивался также инструментарий врачей: зонды, игры, пинцеты, щипцы и ножницы для операций были важной и нужной частью врачебного «вооружения». Известно о практиковавшем в Аримине хирурге с набором из 150 инструментов - навыки работы с ними подразумевали большой практический опыт и высокую степень мастерства.

Диета и отпуск для больных: все ради победы

Римляне уделяли большой внимание всем этапам лечения, поскольку ставили своей задачей спасти как можно больше людей. В процессе лечения пострадавшие получали специальные диеты, часто созданные именно для них, то есть персонально. А после выздоровления им могли дать отпуск: сохранился документ, который разрешает нескольким солдатам XXII легиона съездить на море для восстановления сил.

Таким образом, у солдат были хорошие шансы не только выжить, но и продолжить службу, что четко подтверждает обилие найденных могил с достаточно пожилыми людьми, на костях которых остались следы хирургических операций.

Фото: iellada.gr

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