Конники Гитлера, или Вся правда о кавалерийской части вермахта

Типичный гитлеровец образца 1941 года - человек в каске, с автоматом и на мотоцикле. Однако непохожая картина складывается при представлении советского или британского солдата, шагающего пешком и с винтовкой. Поэтому возникает мысль, что немецкие солдаты имели хорошую технику. Однако это не совсем так.

Мотоциклов меньше, чем лошадей

Сохранились фото, на которых запечатлены моменты входа гитлеровцев в Варшаву. Здесь можно увидеть, что основной упор немецкий войск сделан не на грузовики и самолеты, а на конную тягу. Одна пехотная дивизия насчитывала примерно 17 тыс. человек, а лошадей в ней имелось около 5 тыс. Автомобилей при этом было примерно в 2 раза меньше, а мотоциклов - в 5.

Лошади служили для гитлеровцев не только тяговой силой - они еще и принимали участие в боях. Гитлеровцев было много, у них имелось неплохое оснащение. На начало войны это 15 полков - 12 смешанных, с механизированными частями, и 3 конных.

Однако к 1939 году вермахт механизировал и другие дивизии - 14 из 50. Постепенно экономика Германии переходила на рельсы войны, а вместе с этим слабла необходимость в кавалерии. Поэтому к концу 1941 года Германия смогла гордиться 1-ой дивизией, переформированной в 24-х танковую.

Из бригады - в дивизию

Эта дивизия была сформирована из первой кавалерийской бригады, в состав которой входили лихие бойцы из первого и второго полков. Изначально они базировались в Пруссии. Во время польской кампании эти кавалеристы действовали успешно, из-за чего в 1940 году «переросли» в дивизию.

Однако потребность в лошадях на протяжении всей войны оставалась прежней, ведь они были сравнительно неприхотливы, быстры и надежны, к тому же легко проходили по бездорожью. Поэтому гитлеровцы по-прежнему вели дозорную, разведывательную и полицейскую службу. При этом кавалерийских частей на фронтах становилось меньше. А вот число подразделений с конными разъездами оставалось прежним, а со временем выросло. Особенно в момент наступления на Европу советской армии.

Технические возможности гитлеровцев с 1939 по 1945 год оказались преувеличенными. Скорее, такое впечатление сложилось из-за кинематографа, в котором тут и там мелькали немецкие кавалеристы на мотоциклах. Режиссерам хотелось донести до российского зрителя первоначальное превосходство противника, который в итоге был побежден. Мотоциклы действительно были, но почти на 2,5 млн человек приходилось всего 94 тысячи мотоциклов. Лошадей же было в 5 раз больше, о чем также свидетельствуют фото того времени.

Фото: test.daemon-secours-776655.com