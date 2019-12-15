Королевы амазонок, которые потрясли древний мир

Когда вы вспоминаете об амазонках, вероятно, на ум приходят образы женщин-воинов на лошадях с нарисованными бантами. Но знаете ли вы кого-нибудь из них по имени? Вот некоторые из наиболее известных и выдающихся амазонок.

Пентесилея

Пентесилея была, пожалуй, одной из самых знаменитых королев амазонок, воином, достойным любого из греческих соперников. Она и ее воительницы сражались за Трою во время Троянской войны. Покойный античный писатель Квинт Смирней описал ее как «действительно сильно жаждущую шумных сражений», кого-то, кто был «ребенком неутомимого бога войны [Ареса], служанкой, похожей на Благословенных богов, потому что в ее лице сияла прекрасная и ужасная красота». Пентесилея, такая же великая воительница, как и ее трагическая судьба. По всем данным, она была убита греками.

Мирина

Другой могущественной Амазонкой была Мирина, про которую Диодор Сикулюс сказал, что она сплотила огромную армию «из тридцати тысяч пехотинцев и трех тысяч кавалеристов», чтобы начать свои завоевания. Завоевывая город Черне, Мирина была так же безжалостна, как и греки, приказывая всех мужчин убивать и порабощать женщин и детей.

Некоторые люди из соседнего города были настолько взволнованы, что просто отдавали свою землю амазонкам. Но Мирина была благородной женщиной, поэтому она «установила с ними дружбу и основала город, который будет носить ее имя, на месте разрушенного города она поселила и пленников».

После того, как большинство ее амазонок было убито Гераклом, Мирина путешествовала по Египту. Она объединилась с Хорусом и покорила Ливию и большую часть Турции, основав город, названный в ее честь. К сожалению, Мирина погибла в битве против греков.

Страшное трио Лампедо, Марпезия и Орития

Писатель второго века Юстин рассказал о двух королевах Амазонки, которые правили вместе, разделив свои силы на две армии. Он также сообщил, что они распространяют слухи, что амазонки были дочерями Ареса, чтобы распространять рассказы об их воинственной природе.

По словам Юстина, амазонки были бесподобными воинами. «После подчинения большей части Европы они овладели также некоторыми городами в Азии», - сказал он. Группа из них осталась в Азии под предводительством Марпезии, но она была убита. Дочь Марпезии, Орития, сменила мать на троне и «вызывала необычайное восхищение не только своим выдающимся военным искусством, но и тем, что сохранила свою девственность до конца своей жизни». По словам Юстина, Орития была настолько известна, что Геракл стремился победить именно ее, а не Ипполиту.

Разъяренный похищением своей сестры Антиопы и убийством Ипполиты, Орития приказала нанести ответный удар по афинянам, сражавшимся за Геракла. Вместе со своими союзниками Орития воевала в Афинах, но амазонки были уничтожены.

Фото: timeturk.com