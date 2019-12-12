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Автор Диана Гаврилова

3 факта о военных монетах, которые вы не знали

Силовые структуры

Монеты военных лет имеют интересную историю и могут быть использованы в качестве напоминаний о особых событиях или друзьях. Вот некоторые факты, которые вам нужно знать о них.

Большинство военных ветеранов сообщает о пропавших без вести товарищей после войны. Один из особых способов, которыми ветераны соединяются друг с другом, - это монеты претендента, которые приняты в США (Challenge coins). Военные монеты играют уникальную роль в социальном аспекте службы после возвращения ветеранов.

Старшие офицеры могут назначать монеты в качестве награды членам, участвующим в определенной программе или миссии. Эти медальоны, как правило, 5 см в диаметре и сделаны из металла. 

Если вы первый раз слышите о таких монетах, вам следует узнать, для чего они нужны. Вот несколько фактов о монетах претендента, о которых вы, вероятно, не знали.

1. Монеты являются предметом коллекционирования

Если вы окажетесь на любом блошином рынке или военной выставке в США, вы обязательно найдете несколько витрин с монетами. У каждой монеты своя история, и они часто связаны с историей конкретной миссии, подразделения или организации. Поскольку они довольно просты в производстве, их могут производить достаточно, чтобы распространять среди каждого служащего.

Есть редкие монеты из чистого золота, другие же из более дешевой латуни или цинка. Некоторые монеты встречаются реже, чем другие. Это довольно легко понять по содержанию самой монеты. Если монета ознаменовывает событие, о котором вы никогда не слышали, возможно, их было выпущено только несколько. Более редкие монеты имеют более высокую ценность и приносят особую радость любому коллекционеру, который их получит.

2. Традиция монет началась со спасения жизни

Если вы или кто-либо из ваших знакомых глубоко увлечен историей и военными кампаниями, монеты могут стать отличной темой для разговора.

Любители истории могут знать, что монеты выдавались в Древнем Риме после того, как солдат вернулся из особенно серьезного сражения. Они были заменены другими символами до Первой Мировой войны, когда один богатый лейтенант сделал их для своего подразделения.

Во время этой войны один солдат, спасенный американскими союзниками, считался немцем или шпионом. Единственное удостоверение личности, которое у него было, - бронзовая монета, которую дал ему лейтенант.

Показав монету, он доказал, что он не враг, и был спасен от смерти от рук союзников своей страны. 

3. Использование монет

Случаи, когда нужно было показать свою монету, редки и специфичны. Чтобы повысить боевой дух, войска решили найти другие причины, чтобы представить их. Одна из них - игра, в которой последний, кто поставит на стол свою военную монету, должен купить всем товарищам напиток.

Это происходит из немецкой пьяной традиции, когда один человек призывает всех положить на стол пенни или пфенниг.

Несмотря на то, что были некоторые случаи, когда монеты нужно было использовать для идентификации, со временем это стало больше для повышения морального духа.

Фото: vrntimes.ru

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