Неожиданные факты о Вьетнамской войне

Эта война была настолько полна лжи и секретов, что трудно отделить истинные факты войны во Вьетнаме от вымышленных. Обе стороны совершили и скрыли так много военных преступлений, что едва могли допустить, чтобы хоть одна истина выскользнула.

Американская армия реализовала скрытые стратегии. Во время войны они использовали метеорологическое оружие, которое могло привести к дождю, вызывая влажную погоду в сухой сезон и затопляя дороги, чтобы препятствовать движению грузовиков между Северным и Южным Вьетнамом.

Они опрыскивали всю страну токсичными химическими веществами, которые все еще влияют на этот район (и американских ветеранов Вьетнамской войны) и сегодня. Один американский отряд даже носил ожерелья из ушей мертвых вьетнамских мужчин. Они были ответственны за самую длинную серию злодеяний, совершенных любым взводом на войне. Никто не был привлечен к ответственности.

Употребление наркотиков было безудержным. Невероятные 15 процентов американских солдат были зависимы от героина, в то время как другие так отчаянно нуждались в побеге, что ели взрывчатку С-4 только для того, чтобы подняться.

Однако не каждая ложь заставляла войну казаться лучше. Некоторые из самых ужасных фактов о войне во Вьетнаме, которые вы слышали, являются искаженными версиями реальности. Факты войны во Вьетнаме также являются выдающимися подвигами мужества, решимости и жертвы. Один американец три дня ползал, чтобы сделать один выстрел, который изменит ход войны. Военнопленный моргнул азбукой Морзе, чтобы отправить правительству США одно пугающее слово: «пытка». Медики заклеивали открытые раны суперклеем. Это держало раны закрытыми и не давало солдатам истечь кровью, пока они не дойдут до врача.

Но его правительство слушало? Ричард Никсон, следя за предстоящими президентскими выборами 1968 года, имел пугающий план. Он знал, что страна не захочет менять лидеров в разгар войны. Но что, если война закончится? Как избиратели будут относиться к нему тогда?

Ричард Никсон намеренно саботировал мирные переговоры, чтобы повысить свои шансы на победу на выборах 1968 года. Считается, что его действия продлили войну на пять лет.

Интересно, что во Вьетнаме погибло больше французских солдат, чем американцев. Франция потеряла около 90 000 солдат; Америка потеряла около 58 000 человек.

Фото: 949whom.com