Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Диана Гаврилова

Неожиданные факты о Вьетнамской войне

Силовые структуры

Эта война была настолько полна лжи и секретов, что трудно отделить истинные факты войны во Вьетнаме от вымышленных. Обе стороны совершили и скрыли так много военных преступлений, что едва могли допустить, чтобы хоть одна истина выскользнула.

Американская армия реализовала скрытые стратегии. Во время войны они использовали метеорологическое оружие, которое могло привести к дождю, вызывая влажную погоду в сухой сезон и затопляя дороги, чтобы препятствовать движению грузовиков между Северным и Южным Вьетнамом.

Они опрыскивали всю страну токсичными химическими веществами, которые все еще влияют на этот район (и американских ветеранов Вьетнамской войны) и сегодня. Один американский отряд даже носил ожерелья из ушей мертвых вьетнамских мужчин. Они были ответственны за самую длинную серию злодеяний, совершенных любым взводом на войне. Никто не был привлечен к ответственности.

Употребление наркотиков было безудержным. Невероятные 15 процентов американских солдат были зависимы от героина, в то время как другие так отчаянно нуждались в побеге, что ели взрывчатку С-4 только для того, чтобы подняться. 

Однако не каждая ложь заставляла войну казаться лучше. Некоторые из самых ужасных фактов о войне во Вьетнаме, которые вы слышали, являются искаженными версиями реальности. Факты войны во Вьетнаме также являются выдающимися подвигами мужества, решимости и жертвы. Один американец три дня ползал, чтобы сделать один выстрел, который изменит ход войны. Военнопленный моргнул азбукой Морзе, чтобы отправить правительству США одно пугающее слово: «пытка». Медики заклеивали открытые раны суперклеем. Это держало раны закрытыми и не давало солдатам истечь кровью, пока они не дойдут до врача.

Но его правительство слушало? Ричард Никсон, следя за предстоящими президентскими выборами 1968 года, имел пугающий план. Он знал, что страна не захочет менять лидеров в разгар войны. Но что, если война закончится? Как избиратели будут относиться к нему тогда?

Ричард Никсон намеренно саботировал мирные переговоры, чтобы повысить свои шансы на победу на выборах 1968 года. Считается, что его действия продлили войну на пять лет.

Интересно, что во Вьетнаме погибло больше французских солдат, чем американцев. Франция потеряла около 90 000 солдат; Америка потеряла около 58 000 человек.

Фото: 949whom.com

Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
У боевиков вдов нет. Почему?
Силовые структуры
Неожиданные факты о Вьетнамской войне
Формула небес
Настоящий день рождения Иисуса Христа - Гороскоп дня
Новости Все >
На рынке ипотеки Санкт-Петербурга заметили опасный тренд
"Наполи" вышел в плей-офф Лиги чемпионов и уволил Анчелотти
В Китае выяснили, как восстановить печень после употребления алкоголя
Захарова предложила Зеленскому дать интервью российским СМИ
Минимальную пенсию в Москве увеличили до 19,5 тысяч рублей
Орешкин: инфляции в России взяться неоткуда
Россия – Эстонии: тема выплат «за оккупацию» закрыта
Салтыкова поддержала Шепелева в конфликте с кланом Фриске
Ирина Понаровская раскрыла свои видения при клинической смерти
Крым считает резолюцию ООН провокацией, порочащей организацию
Последние материалы
Захарова предложила Зеленскому дать интервью российским СМИ
Минимальную пенсию в Москве увеличили до 19,5 тысяч рублей
Орешкин: инфляции в России взяться неоткуда
Россия – Эстонии: тема выплат «за оккупацию» закрыта
Салтыкова поддержала Шепелева в конфликте с кланом Фриске
Ирина Понаровская раскрыла свои видения при клинической смерти
Крым считает резолюцию ООН провокацией, порочащей организацию
Трампа после встречи с Лавровым обвиняют в "связях с Москвой"
Сергей Лавров в Вашингтоне провел переговоры с Трампом и Помпео
Минобороны Украины: Война продолжается
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Мир. Новости мира
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Фигурное катание
Загитова сделала заявление после выступления в финале Гран-при
Наталия Красовская Инфовойны: как в умы людей вкладывают радикальные идеи Наталия Красовская Вячеслав Шпаковский "Цербер" - воздушный БПЛА с гранатометом Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Телебенефис Медведева - бессмысленный и беспощадный? Василий Амирджанов
Комментарии
Внутри украинской делегации в Париже произошел скандал
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал решение ВАДА
Красноярск зря строил спортобъекты для чемпионатов мира?
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал решение ВАДА
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Союз журналистов РФ прокомментировал закрытие сайта "Миротворец"
Навальный активизировал раскрутку своего "Черного блокнота"
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал решение ВАДА
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Меркель назвала Путина победителем на саммите
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
На кого работает наше правительство
Союз журналистов РФ прокомментировал закрытие сайта "Миротворец"
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ