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Силовые структуры
ФСБ МВД Министерство обороны
Автор Сергей Бухранский

Самые страшные случаи из истории войн. Часть 1.

Силовые структуры

Несомненно, война страшна сама по себе. История всех без исключения войн, полна жестоких событий, коварных заговоров и невероятного предательства. Все это не может уложится в голове человека не пережившего таких событий. Но помимо этого на войне нередко происходят просто дикие случаи. Когда действия людей граничат с логикой и здравым смыслом. Мы хотим рассказать вам несколько таких невероятно диких историй.

Детская фабрика нацистов.

Сегодня уже мало рассказывают о зверствах нацизма. Считается, что спустя несколько поколений уже не стоит вспоминать старые грехи некоторых народов. Особенно стирается из памяти история фашистской Германии. А уж они-то хорошо преуспели в деле невероятной человеческой дикости. Начнем с детских фабрик нацистов. Фашистское правительство маниакально желало вырастить поколение истинных арийцев. Это должны были быть люди с белой кожей, голубыми глазами и светлыми волосами. Проект по выращиванию таких детей назвали "Lebensborn".

По сути был разработан государственный механизм, который работал именно для того, чтобы воспитывать новых членов общества. Все было хорошо продумано, чего только стоит обряд крещения маленького арийского члена общества.

Сразу надо сказать, что для этих целей выделялись просторные и красивые здания, которые иногда отбирались у богатых евреев. В этих домах истинные арийки вынашивали, а затем рожали будущее великого рейха. Но не все дети появлялись в таких домах естественным путем. Часто в эти дома доставляли детей сирот, иногда родители сами были вынуждены отдавать своих детей, чтобы не попасть в лагерь, а иногда таких детей попросту похищали.

По идеологии нацистов, считалось что на земле очень мало таких светловолосых людей и им было необходимо создать такой резерв, который будет свято верить в идеалы нацизма и при этом не будут скованными социальными обязательствами перед родными.

Когда началась война нацисты горячо приветствовали тот факт, что члены СС активно вступают в связи с европейскими женщинам и тем самым увеличивают популяцию истинных арийцев. В рамках программы "Lebensborn" множество незамужних, но уже беременных от нацистов девушек селили в специальные дома, которые имели все удобства. В этих домах эти женщины должны были рожать и воспитывать детей под присмотром и по специальным программам.

При этом как правило не проводились генетические исследования, руководствовались в основном только внешним видом ребенка. Таким образом нацистам удалось вырастить примерно от 15 до 20 тысяч чистокровных арийцев. Но по данным польской стороны во время войны только в Польше было насильственно изъято более двухсот тысяч маленьких детей.

Фото: adorocinema.com

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