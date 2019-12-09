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Силовые структуры
МВД ФСБ Министерство обороны
Автор Сергей Бухранский

Самые страшные случаи из истории войн. Часть 2.

Силовые структуры

Ангелы смерти из Венгрии.

Не стоит думать, что только нацисты побили все рекорды по жестокости. Не отставали от них и венгерские женщины. Оказывается, чтобы быть массовым убийцей не обязательно обладать властью или сверхспособностями. Это под силу даже хрупким представительницам слабого пола. И это доказала группа женщин из Венгрии, которым удалось, действуя совместно, отправить на тот свет триста человек.

История началась во время Первой Мировой войны. Женщины одного венгерского села под названием Нагирёв очень заскучали. И не мудрено, все их мужчины ушли на войну. Но на счастье рядом расположился лагерь для военнопленных солдат армии союзников. Именно там эти женщины нашли утешение.

Женщины были не прочь закрутить роман с военнопленным, ну и те в свою очередь не смели отказывать дамам. Но война подходила к концу, и мужья стали возвращаться домой. Тут-то все и началось. Внезапно солдаты стали умирать как мухи. Деревня даже получила страшное название "район убийств".

Убийства странным образом начались вместе с появлением в деревне повитухи по имени Фузекас. Именно эта женщина научила женщин, чьи мужья вернулись из армии избавляться от всех свидетельств своих измен. А именно просто по-тихому убивать своих любовник. Дело было так, как только мужья начали возвращаться домой, повитуха рассказала неверным женам, что можно вываривать липкую бумагу для ловли мух и таким образом выделять нужное количество мышьяка. А уже после этого мышьяка можно добавлять в еду неугодным мужчинам.

Интересно то, что этим варварским способом было убито огромное количество человек. Но при этом убийцы оставались безнаказанными. Это стало возможно по причине того, что местный чиновник отвечающий за подобные вопросы оказался братом той самой повитухи и прекрасно знал методы своей сестры. А все случаи смерти от отравления мышьяком он записывал якобы случившимися по естественным причинам.

Но весь ужас заключался в том, что этот способ взяли на вооружение и другие женщины. Они решали едой с мышьяком иногда незначительные бытовые конфликты. Конечно подобное не могло продолжаться долго, и жители соседних деревень стали догадываться что дело неладно. В результате, когда страшная тайна раскрылась, оказалось, что этим способом было убито более трехсот человек. Причем жертвами были не только любовники. Женщины травили своих мужей, соседей, родителей и даже собственных детей. В результате следствия в массовых убийствах было обвинено более пятидесяти женщин.

Фото: ecrater.com.au

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