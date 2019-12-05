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Силовые структуры
ФСБ Министерство обороны МВД
Автор Сергей Бухранский

Любопытные факты о Второй Мировой войне.

Силовые структуры

Сегодня молодое поколение не так интересуется историей, как это делали наши родителе. Для них Вторая Мировая война это далекое прошлое, как для нас Первая Мировая. Но тем не менее мы обязаны говорить с нашими детьми об этой войне, поскольку сложись все по-другому, то скорее всего наши предки были бы в уничтожены во имя чудовищной идеи о превосходстве наций. Давайте вспомним несколько интересных фактов об этом ужасном конфликте в истории человечества.

  • Вторая Мировая война, является самым кровопролитным конфликтом в истории человечества. В ней так или иначе участвовало восемьдесят процентов стран. Если говорить точно, то из семидесяти трёх государств, существовавших в то время, в этой войне принимали участие шестьдесят два государства. По сути война продлилась почти семь лет. Считается, что война началась первого сентября 1939 года, а была закончена второго августа 1945 года. И хотя это далеко не самый длительный военный конфликт, он унес невероятное количество человеческих жизней.
  • Очень интересным и познавательным является тот момент, что именно во время Второй Мировой войны было применено ядерное оружие одной страной против другой. В некотором роде вторая мировая может считаться локальной ядерной войной.
  • Несомненно, Вторая Мировая война была самой масштабной. Она велась на территории сорока государств. А для ведения боевых действий всего было мобилизовано около ста одиннадцати миллионов человек. Никогда в истории планета ещё не знала такого количества воюющих людей.
  • В этой войне было убито невероятное количество человек. По самым скромным подсчетам, общие человеческие потери составили примерно шестьдесят пять миллионов человек. Причем двадцать шесть миллионов - это потери Советского Союза.
  • Самые высокие потери немецкие войска понесли в войне с Советским Союзом. Если говорить о процентах, то это примерно семьдесят процентов от всех военных потерь. А всего эта война унесла жизни семи миллионов немецких граждан.
  • Спустя какое-то время после окончания Второй Мировой Войны, один из советников Гитлера, по имени Иоахим фон Риббентроп рассказал о трёх причинах, приведших к поражению Германии. По его мнению, это господство в воздухе союзников в первую очередь Британии и США. Вторая причина - это массовые поставки техники, оружия и других сопутствующих товаров из США, и невероятное сопротивление советской армии на восточном фронте.
  • Вторая мировая война ознаменовалась таким явлением как холокост. За время холокоста была уничтожена треть еврейского населения планеты. При этом в Европе было истреблено шестьдесят процентов всех евреев ее населявших.
  • Но для некоторых стран Вторая Мировая война принесла долгожданное освобождение от колониального гнета. Среди таких стран, ставших свободными можно назвать Индонезию, Исландию, Эфиопию, Сирию, Вьетнам и Ливан.
  • 6 и 9 августа, являются самыми страшными датами в истории Японии. В эти дни два крупных города Японии, Хиросима и Нагасаки подверглись атомной бомбардировке. Конечно это был скорее политический, чем стратегический акт. Япония и так уже практически проиграла эту войну. Но чтобы полностью сломить дух японцев и получить долгожданную капитуляцию, руководство США пошли на такую крайнюю меру, как ядерная бомбардировка. Только в Хиросиме от ядерного взрыва мгновенно было убито около восьмидесяти тысяч человек. Причем в своем большинстве это были гражданские жители города.
  • По расчетам немецкого руководства в течении 1941 года такая держава, как СССР должна была перестать существовать. Это давало Германии возможность избавится от очень могучего восточного соседа и получить практически неограниченный доступ к советской сырьевой базе. Но этим планам не суждено было сбыться. Причина была очень проста. Точно определить промышленную и военную мощь Советского Союзы было очень трудно сделать. Уже тогда СССР представлял из себя закрытую страну. Многое приукрашивалось, но в тоже время многое было засекречено.
  • Родители Адольфа Гитлера были родственниками. Поэтому - это была очень больная тема для него. А если учитывать расовую политику Германии того времени, то естественно это была крайне неугодная тема для фюрера. Он всегда старался обойти тему родителей и высказывался по этому поводу кратко и неохотно.
  • Как известно, Гитлер мечтал стать художником. Карьера политика его не очень интересовала. Он даже два раза поступал в художественную школу, но проваливался после вступительных экзаменов. Хотя какое-то время он действительно плотно занимался живописью и довольно успешно продавал свои картины.
  • Во время войны Ленинград был окружён. Впоследствии осада города стала называться блокадой. За время Блокады Ленинграда по разным данным погибло от шестисот до полутора миллионов человек. Причем самое страшное, что от бомбежек погибло только три процента от этого числа. Остальные погибли от голода.
  • За то время, когда свирепствовал холокост, только в одном лагере смерти удалось осуществить успешное восстание. Его спланировал и организовал советский офицер Александр Печерский в лагере Собибор. После того, как восстание имело место и заключенные покинули лагерь, власти закрыли его и снесли до основания.

Фото: big.az

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