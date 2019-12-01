Факты о Корейской войне. Часть 1

1. Северокорейцы захватили в плен американского генерала.

Через месяц после начала Корейской войны генерал-майор Уильям Ф. Дин, командующий 24-й пехотной дивизией, был отделен от своих войск в Тэджоне, пытаясь помочь раненым солдатам. В поисках воды для сильно раненого солдата, он упал с обрыва и потерял сознание. В течение следующих 36 дней он будет находиться в горах в одиночестве, с раной в плече и голове, которую он получил. Когда его обнаружили два южнокорейца, они притворились, что привели его в безопасное место, но фактически привели его в место засады в Северной Корее. Хотя Дин пытался бороться со своими похитителями, он был слишком слаб, чтобы долго сопротивляться. Он был взят в плен 25 августа 1950 года и оставался в плену до конца войны.

2. Армия построила импровизированное подразделение специальных операций.

В начале Корейской войны Соединенным Штатам не хватало возможностей для ведения партизанской войны, и им пришлось быстро исправлять ситуацию. Результатом стал 8240-й армейский отряд, состоящий из рейнджеров и других солдат с нетрадиционным военным опытом Второй мировой войны. Они консультировали местные «партизанские силы» в Корее о том, как бороться в тылу врага, чтобы подорвать северокорейскую армию. В 1952 году солдаты с новым назначением «Спецназ» закончили Военно-психологический центр и школу армии США и дополнили 8240-й отряд. В пехотном подразделении было 38 000 партизанских бойцов.

3. Корейская война объединила старую тактику и новую на суше, на море и в воздухе.

Десантники 187-й воздушно-десантной боевой группы (известной как «раккасаны») проводили все воздушно-десантные операции в Корейской войне. Они прыгнули в Санчон, Северная Корея, в 1950 году, и в Мунсани, Южная Корея, в 1952 году. Раккасаны участвовали в шести кампаниях в Корее. Сегодня наследники подразделения входят в состав 101-й воздушно-десантной дивизии (Air Assault).

Битва при Инчхоне (1950 г.) была десантным вторжением в Инчхон из Желтого моря. Это была крупная победа для сил Организации Объединенных Наций, и она повернула вспятью войну. Под командованием морской пехоты США командовал генерал армии Дуглас Макартур. Между тем, война в Корее - это первая война с реактивными самолетами.

4. 38-я параллель - повторяющаяся тема до, во время и после войны.

В 1896 году правительство Японии предложило российскому правительству разделить Корею пополам вдоль 38-й параллели, когда Россия захватит север. Это, вероятно, спасло бы всех от проблем в будущем, но русские отказались, и Япония консолидировала свои владения Кореей в 1910 году. После Второй мировой войны Япония отказалась от контроля, и Государственный департамент США снова вспомнил о 38-й параллели, чтобы установить две отдельные страны. В 1950 году Северная Корея вторглась в Южную Корею, начав Корейскую войну. Сегодня демилитаризованная зона, разделяющая две страны, пересекает, как вы уже догадались, 38-ю параллель.