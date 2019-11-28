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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Диана Гаврилова

3 факта о войне в Персидском заливе

Силовые структуры

Помните первую войну в Персидском заливе? Также известная, как Война в Заливе? Как бы мы ни называли это сейчас, именно война изгнала иракские войска из Кувейта, остановила десятилетие агрессии Саддама Хусейна по отношению к его соседям и сломила надвигающийся призрак Вьетнама, который нависал над американскими военными.

Конфликту сейчас чуть больше 25 лет. Вероятно, это выглядело как быстрая победа, которая вряд ли будет иметь долгосрочные последствия в анналах истории, но люди не знали, что она просто закладывает основу для следующих 30 лет развития региона. Не было никакого способа предсказать, что эта война даже случится. 

Сегодня американские войска приходят и уходят из Ирака. Страна стала прочной стороной Америки. Затем Операции «Северный дозор» и «Южный дозор» уступили место операции «Иракская свобода» и бесчисленному количеству других. Сегодня в Ираке есть в армии люди, которые еще не родились, когда Саддам впервые захватил кувейтские нефтяные месторождения.

1. Иранско-иракская война привела к вторжению Ирака в Кувейт.

Ирак задолжал 80 миллионов долларов внешнего долга после войны 1980-1988 годов с Ираном. Саддам Хусейн потребовал от Саудовской Аравии и Кувейта простить Ираку 30 миллиардов долларов. Он просил это за защиту Кувейта от иранских сил шиитов в течение восьми лет. Затем он обвинил Кувейт в краже иракской нефти путем наклонного бурения.

Поскольку экономика Ирака зависела от продажи нефти, Саддам надеялся погасить свои долги, повысив цену на нефть путем сокращения добычи нефти ОПЕК, но вместо этого Кувейт увеличил добычу и неоднократно производил больше своей квоты, снижая цены в попытке использовать лучшее решение его пограничного спора с Ираком.

2. В 1991 году Ирак имел пятую по величине армию в мире.

Это правда, что вооруженные силы Ирака в 1991 году имели более миллиона человек в форме, но только треть из них были квалифицированными профессиональными боевыми силами. Саддам Хусейн вторгся в Кувейт с 120 000 из них и 2 000 танков. После начала войны в Персидском заливе он заключил мир Ирака с Ираном и поднял свои оккупационные силы до 300 000 человек. Ирак призывал три четверти мужчин в возрасте от 15 до 49 лет. Несмотря на это, ВВС Ирака были крупными, но слабыми, а военно-морской флот «практически отсутствовал».

3. Саддам думал, что Соединенные Штаты дали ему право вторгаться в Кувейт.

Послом президента Буша в Ираке был Эйприл Глэспи, который на встрече с иракским диктатором подчеркнул, что США не хотят торговой войны с Ираком. Саддам подтвердил свою приверженность миру в регионе до тех пор, пока кувейтцы соглашаются соблюдать производственные стандарты ОПЕК. Посол Глэспи сказал Саддаму:

«Но у нас нет мнения об арабо-арабских конфликтах, таких как разногласия на границе с Кувейтом. Я был в американском посольстве в Кувейте в конце 1960-х годов. В этот период у нас было указание, что мы не должны выражать мнения по этому вопросу и что этот вопрос не связан с Америкой. Джеймс Бейкер поручил нашим официальным представителям подчеркнуть эту инструкцию».

Когда в Кувейте ничего не изменилось, и египетская дипломатия потерпела неудачу, Саддам начал вторжение. Саддам, часто подчеркивая стремление к дружбе с США, с удивлением обнаружил, что его действия осуждаются президентом Бушем. Когда ее спросили позже, почему он сказал это Саддаму, Глэспи сказал: «Мы понятия не имели, что он зайдет так далеко».

Фото: topwar.ru

 

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