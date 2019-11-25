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Силовые структуры
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Автор Диана Гаврилова

8 фактов о президентах США, которые были ветеранами войны

Силовые структуры

Из 44 человек, которые занимали пост президента в США, у 31 был какой-либо военный опыт: будь то на действительной службе, в резервах или в ополчении. На самом деле, 12 президентов носили звание генерала во время военной карьеры.

И среди этих лидеров три человека, Джордж Вашингтон, Улисс Грант и Дуайт Эйзенхауэр, имели звание генерала армии, самое высокое военное звание, доступное в их времена.

Вот краткий обзор этих президентов и нескольких других людей с интересными военными связями.

1. Джордж Вашингтон был офицером на момент смерти. Джордж Вашингтон с отличием служил во французской и индийской войнах и возглавлял континентальную армию. Но он вышел из отставки после того, как покинул Белый дом, на случай, если Соединенные Штаты вступят в войну с Францией в 1798 году. Он имел звание старшего офицера армии, когда он умер в 1799 году.

2. Джеймс Монро, герой войны за независимость. Монро был молодым офицером в армии Вашингтона, когда она пересекла реку Делавэр и напала на Трентон в конце 1776 года. Монро был тяжело ранен во время штурма артиллерийской позиции, но выжил. Его активная военная служба закончилась несколько лет спустя, когда он решил изучать закон под руководством Томаса Джефферсона.

3. Эндрю Джексон, боевой президент. Джексон служил посланником во время войны за независимость в возрасте 13 лет и был захвачен британцами. Позже он возглавлял регулярные войска и силы ополчения в трех войнах, включая победу над англичанами в Новом Орлеане в 1815 году, которая сделала его национальным героем.

4. Уильям Генри Харрисон, герой войны. Харрисон служил президентом только 30 дней, когда он умер в 1841 году, но он был вторым по величине героем войны 1812 года, после Джексона. Харрисон был протеже генерала Энтони Уэйна, и его победа над англичанами в битве при Темзе в 1813 году была его крупнейшей победой.

5. Авраам Линкольн провел три месяца в армии. Линкольн вызвался участвовать в войне Черного Ястреба 1832 года, и он был избран капитаном своего подразделения. Линкольн не видел активных боев, но ему было поручено похоронить погибших на войне, и этот опыт оказал глубокое влияние на будущего президента.

6. Улисс Грант, первый президент Вест-Пойнта. Это не звучит уникально, но только три президента получили образование в военных академиях: Грант, Эйзенхауэр и Джимми Картер. Будущий президент Грант служил под руководством другого будущего президента, Захари Тейлора, во время мексиканско-американской войны, и Грант смоделировал свои лидерские навыки на своем опыте с Тейлором.

7. Гарри Трумэн сражался в Первой мировой войне. Гарри Трумэн был единственным президентом, который был на поле битвы во время Первой мировой войны. Трумэн командовал артиллерийским подразделением во Франции и видел битву, в том числе предлагая поддержку танковой бригаде Джорджа Паттона.

8. Буш и Кеннеди, герои Второй мировой войны. Оба будущих президента были вовлечены во Вторую Мировую войну. Патрульный катер Джона Кеннеди был разрезан пополам японским кораблем на Соломоновых островах; Джордж Буш-старший был сбит в Тихом океане, выжил и выполнил в общей сложности 58 боевых миссий. Всего восемь президентов служили в том или ином качестве во время Второй мировой войны.

Фото: tvrts.ru

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8 фактов о президентах США, которые были ветеранами войны
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